Invierten 223.8 millones en aparatos ortopédicos en Puebla

Con una inversión total de 223.8 millones de pesos, el gobierno estatal y la Beneficencia Pública Nacional anunciaron la entrega de aparatos ortopédicos en Puebla y ayudas funcionales que beneficiarán a más de 23 mil 400 familias en distintos municipios del estado.

De acuerdo a un comunicado, el programa contempla la donación de 150 millones de pesos por parte de la Beneficencia Pública Nacional y la colaboración de organizaciones como FUCAM, Fundación Alma y Fundación Betania, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

Los recursos permitirán entregar 7 mil 472 sillas de ruedas, 4 mil 718 auxiliares auditivos, 3 mil bastones, 550 muletas, 3 mil 150 lentes de armazón y 490 prótesis, además de fortalecer los servicios de los centros de rehabilitación y salud mental del estado.

El director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, informó que la estrategia busca ampliar el acceso a apoyos funcionales en comunidades urbanas y rurales, mientras que la Dirección de Inclusión y Rehabilitación Social implementará programas complementarios como Cuidando a los Cuidadores y jornadas médicas con fundaciones aliadas para mujeres sobrevivientes de cáncer.

El proyecto involucra la participación de dependencias estatales y federales, así como de asociaciones civiles, con el propósito de fortalecer los servicios de atención y rehabilitación para personas con discapacidad o movilidad reducida.

