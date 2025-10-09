Ipas LAC: “aborto inducido no deja secuelas en la salud mental”

Ipas LAC destacó que las verdaderas causas que afectan la salud mental, como la obligación de continuar con un embarazo no deseado.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) señala que no existe evidencia científica de que el aborto inducido afecte la salud mental de las mujeres o personas con capacidad de gestar. En cambio, factores como el estigma social, los prejuicios y la falta de acceso a servicios seguros son los que pueden generar malestar emocional.

De acuerdo a su artículo “¿Abortar puede dejar consecuencias en mi salud mental?”, Ipas LAC organización regional sin fines de lucro, explicó que el llamado “síndrome postaborto” es un mito. Diversos estudios han demostrado que cuando el aborto se realiza en condiciones seguras, legales y con acompañamiento adecuado, no provoca consecuencias negativas en la salud física ni mental.

La organización precisó que, tras el procedimiento, algunas personas pueden experimentar tensión o estrés temporal, pero estos sentimientos disminuyen con el tiempo. La evidencia recopilada muestra que la mayoría de las personas que decidieron interrumpir un embarazo sintieron alivio y control sobre sus vidas y cuerpos.

No obstante, Ipas LAC advirtió que el entorno influye directamente en la experiencia. En contextos donde persisten la criminalización, la desinformación o los estereotipos de género —como la idea de que la maternidad es obligatoria—, las experiencias de aborto suelen ser más difíciles y pueden afectar el bienestar emocional.

Asimismo, mencionó que las personas con diagnóstico previo de depresión pueden continuar presentando síntomas durante o después del aborto, debido a su condición preexistente, no al procedimiento en sí.

En su artículo, Ipas LAC destacó que las verdaderas causas que afectan la salud mental son sociales y estructurales, entre ellas:

La obligación de continuar con un embarazo no deseado.

de continuar con un embarazo no deseado. Los estereotipos que asocian la maternidad con el valor social de las mujeres.

que asocian la maternidad con el valor social de las mujeres. La difusión de mitos sobre infertilidad o riesgo de muerte tras un aborto.

sobre infertilidad o riesgo de muerte tras un aborto. El maltrato o cuestionamiento por parte del personal de salud o del entorno social.

o cuestionamiento por parte del personal de salud o del entorno social. La criminalización del aborto que castiga tanto a quienes interrumpen su embarazo como a quienes las acompañan.

Ipas LAC subraya la importancia de garantizar acompañamiento emocional y atención profesional en salud mental para quienes lo necesiten, así como fortalecer las redes de apoyo comunitario y de acompañantas de aborto.

