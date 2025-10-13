El uso cotidiano de jabones y detergentes representa un impacto ambiental considerable. De acuerdo con la Revista del Consumidor de octubre, publicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), más espuma no implica mayor limpieza. Esta percepción errónea impulsa la búsqueda de opciones sostenibles ante la contaminación provocada por estos productos.

El jabón ha sido identificado como uno de los contaminantes frecuentes en aguas residuales. Tras su uso, los residuos se vierten en el drenaje, afectando directamente ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

La empresa Tuawa, que promueve alternativas al agua embotellada, señala que la mayoría de los jabones disponibles en el mercado no son biodegradables, debido a su composición sintética, son considerados detergentes duros y su efecto contaminante es persistente.

En contraste, los jabones blandos están elaborados con ingredientes biodegradables. Esto significa que pueden descomponerse de forma natural sin dejar residuos tóxicos en el medio ambiente.

El papel del fósforo en la contaminación del agua

Uno de los principales compuestos nocivos en los detergentes es el fosfato, el cual eleva la concentración de fósforo en cuerpos de agua. Este desequilibrio provoca un crecimiento excesivo de algas o fitoplancton, lo que dificulta que la luz solar llegue al fondo y afecta la fotosíntesis de la vegetación acuática y mueran.

La descomposición del fosfato es aprovechada por microorganismos que consumen el oxígeno disuelto en el agua, reduciendo la disponibilidad para peces y moluscos. Esto contribuye a la muerte de especies y a la pérdida de biodiversidad.

La Profeco advierte que en México no existe regulación específica sobre la cantidad de fosfatos permitida en jabones. Pero, a nivel Nacional, a causa de la concientización medioambiental de la población.

Se han desarrollado detergentes basados en materias primas renovables, detergentes biodegradables, fórmulas veganas y productos con envases mínimos o rellenables

Opciones para reducir el impacto ambiental del jabón

Para formar parte de la reducción de la contaminación, por residuos del jabón, Opcions, organización que promueve el consumo consciente, explica estas formas para reducir el impacto ambiental del jabón.

Opta por detergentes naturales: Siempre y cuando sean de origen natural o vegetal, que se consideren biodegradables que se encuentran en herbolarios o tiendas a granel.

Evitar ingredientes nocivos: lee las etiquetas de los productos y evita el fosfato, o blanqueantes ópticos.

Utilizar la cantidad recomendada por el fabricante, para evitar el desperdicio y minimizar residuos.

Ingredientes del detergente en polvo

Los detergentes en polvo se componen de diversos ingredientes con funciones específicas:

Enzimas: Facilitan la eliminación de manchas de sangre, sudor y grasa.

Tensoactivos: Ingrediente activo del detergente.

Blanqueadores: Ingrediente que provoca que la ropa se vuelva más blanca, utilizan el percarbonato de sodio, el hipoclorito de sodio, sulfato de zinc y peróxido de hidrógeno.

Abrillantadores: Mejoran la apariencia del color de los textiles la crear un efecto blanqueador. Se emplean más diaminoestilbenos aniónicos, los cuales son derivados del diestiril bifenilo.

Suavizantes: Se ocupan de reducir las arrugas y la estática de la ropa, lo que también le da un toque perfumado.

Soporte o de contribución: Representa entre el 15 y 40% en la composición del detergente en polvo, su función es mejorar la calidad de agua para que sea más eficaz.

La historia del jabón

Los productos de limpieza tienen más de cuatro mil años de historia. En tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia se hallaron recetas para elaborar jabón a base de aceites hervidos con resinas, potasio y sal.

En México, hacia 1575, se construyó una fábrica de jabón utilizando tequesquite y extractos vegetales.

Hoy en día, la industria ha evolucionado hacia la producción a gran escala de detergentes con tensoactivos, sustancias que emulsifican grasas y permiten su disolución en agua. Si bien son altamente eficaces, su uso excesivo y falta de biodegradabilidad los convierte en agentes contaminantes de consideración.