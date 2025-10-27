Jorge Cortés Moreno es nombrado director de Comunicación Institucional de la BUAP

Como parte de la reestructuración administrativa universitaria, María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP, tomó protesta a Jorge David Cortés Moreno como nuevo director de Comunicación Institucional de la institución.

De acuerdo a un comunicado, durante la misma ceremonia también fueron designados Edwins García Hernández como directora de Gestión de Rectoría; Mary Kriss Parra Górriz como directora General de Publicaciones; y Natalia González Rosas como subdirectora Administrativa de la Dirección de Comunicación Institucional.

Con más de 25 años de experiencia en docencia e investigación, Jorge David Cortés Moreno es doctor en Administración Pública y Nivel I del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es especialista en análisis y estudios de opinión pública y de mercado, además de asesor y consultor en gestión organizacional, educación y marketing.

Autor de diversos artículos y coautor de más de diez libros sobre ciencia política, educación y elecciones, se ha desempeñado como profesor investigador en la BUAP desde 1999. Fue cofundador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, así como de la actual Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales.

Por su parte, Edwins García Hernández ha ocupado cargos como directora de Relaciones Públicas de la Dirección de Atención y Gestión Universitaria; subdirectora de Cultura Física de la Dirección de Deporte y Cultura Física; y directora de Comunicación Institucional, entre otras funciones dentro de la administración central de la BUAP.

Mary Kriss Parra Górriz, nueva titular de la Dirección General de Publicaciones, es egresada de la licenciatura y maestría en Ciencias Políticas de la BUAP y doctora en Gobierno y Política. Ha trabajado en docencia, consultoría y medios de comunicación, y es coautora de diversos libros sobre opinión pública y política.

La Subdirección Administrativa de la Dirección de Comunicación Institucional estará a cargo de María de Jesús Natalia González Rosas, maestra en Administración de Instituciones de Educación Superior por la BUAP, con más de 27 años de trayectoria en la universidad. Ha colaborado en el área legal de la Dirección General de Publicaciones, la Oficina de la Abogada General y en la Dirección de Gestión de Rectoría.

