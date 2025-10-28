Transcurre con normalidad jornada electoral BUAP en 44 unidades académicas

Con la apertura de urnas en las 44 unidades académicas de los niveles medio superior y superior, en punto de las 8:00 horas inició la jornada electoral BUAP para el nombramiento de directoras y directores en ocho facultades y escuelas, así como de los integrantes de los Consejos de Unidad Académica (CUA), mediante voto presencial, libre, directo y secreto.

De acuerdo a un comunicado, los primeros cargos serán para el periodo 2025-2029 y los segundos para 2025-2027. Las unidades académicas que eligieron dirección son las facultades de Administración, Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Ciencias Biológicas, Cultura Física y Enfermería, además de las preparatorias 2 de Octubre de 1968, Alfonso Calderón Moreno y Urbana Enrique Cabrera Barroso.

Los candidatos registrados el pasado 16 de octubre, tras ser entrevistados por la Comisión de Auscultación, realizaron campañas presenciales y electrónicas del 17 al 27 de octubre.

Durante esta jornada, los sectores estudiantil, académico y no académico emitieron sus votos en las instalaciones de cada unidad académica, de 8:00 a 18:00 horas, para elegir tanto a los titulares de dirección como a los integrantes de los consejos de Unidad Académica. Estos consejos son la máxima autoridad en las facultades, escuelas e institutos, y regulan las decisiones relacionadas con su vida interna.

En cada unidad se instalaron mesas directivas de casilla integradas por miembros del Consejo de Unidad Académica, responsables de monitorear el proceso, resguardar el material electoral, firmar las actas correspondientes y remitir la documentación a la Comisión Electoral.

La elección se llevó a cabo en las áreas de Centro, Ciudad Universitaria, CU2, CCU y Salud, así como en los complejos regionales, con una jornada que transcurrió en condiciones de tranquilidad, orden y participación.

