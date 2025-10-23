El Festival “La Muerte es un Sueño” 2025 ofrecerá una programación con actividades para conmemorar el Día de Muertos en Puebla, entre las que destacan Cine entre Tumbas en el Panteón Municipal, recorridos de leyendas, el Tapete Monumental en el Zócalo y el Desfile de Calaveras.

En conferencia de prensa, el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) anunció que el Festival La Muerte es un Sueño se llevará a cabo del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en diferentes sedes.

La cartelera está diseñada para personas de todas las edades, ofreciendo un ambiente donde la tradición y la cultura mexicana, en torno al Día de Muertos, se expresan en diversas manifestaciones artísticas.

El festival contará con la Ofrenda Municipal en el Patio de Palacio Municipal.

Este año sí habrá actividades en el Panteón Municipal: Cine entre Tumbas con boleto y cupo máximo de 250 personas por función, además de recorridos de leyendas en sedes como el Parque de Analco y Puente de Ovando.

Cartelera del Festival La Muerte es un Sueño

Actividades 24 de octubre

Inauguración del Festival: A partir de las 10:00 a.m., se dará inicio con la apertura oficial del festival, junto con la instalación del Tapete Monumental de Día de Muertos en el Zócalo. Esta obra estará disponible para visitar hasta el 2 de noviembre.

A partir de las 18:00 horas, se presentará Calaveras Marching Band’s en el Zócalo, y a las 20:00 horas se realizará Zócalo entre Velas con Gerardo Pablo.

25 de octubre

A partir de las 18:00 horas, se presentará Calaveras Marching Band’s en el Zócalo. Mientras que, a las 19:00 horas habrá Música Coral con el Coro Ardente Consort.

En el Teatro de la Ciudad, a las 18:00 horas, se presentará la obra de teatro El Verano en que mi Madre tuvo los Ojos Verdes (dir. Miguel Alcantud; mayores de 12 años).

En el Panteón Municipal habrá Cine entre Tumbas (entrada con boleto; cupo máximo 250 personas por función):

1ª función: 20:00 h – Hasta el viento tiene miedo (2007)

2ª función: 22:00 h – Mal de Ojo (2022)

26 de octubre

Zócalo de la Ciudad

12:00 h – Gran Concierto “Para Peques y no tan Peques”.

13:00 h – Inauguración del XVIII Festival La Muerte es un Sueño con el Coro Monumental de San Miguel Canoa.

18:00 h – Artes escénicas: Vivo Altar.

20:00 h – Rondallas: Guitarras en el Cielo.

Teatro de la Ciudad

13:00 h – Danzas Regionales: Ballet Folclórico Nostalgia de mi Tierra.

16:00 h – Obra de teatro: El Vampiro: Invitación a un Hogar Sólido (de Elena Garro).

Parque de Santiago

14:00 h – Teatro de calle: De Camino al Mictlán.

Panteón Municipal

Segundo día de Cine entre Tumbas. La entrada con boleto con cupo máximo 250 personas por función.

20:00 h – Macario (1960).

22:00 h – Cortometrajes de terror.

27 de octubre

A las 18:00 horas Proyección y musicalización de L’inferno de 1911. Banda sonora en vivo por Cuco Méndez.

28 de octubre

Teatro de la Ciudad

18:00 h — Obra de teatro: Cuando le Cantan a la Luna.

Patio de Palacio Municipal

18:00 h — Presentación multidisciplinaria: Narración de Historias de Mictlán y Miquitzin 4.9.

Parque de Analco y Puente de Ovando (Av. 5 Oriente 501, Analco)

Recorridos de leyendas en los siguientes horarios:

Primer recorrido: 20:00 h

Segundo recorrido: 22:00 h

Cupo: 50 personas por recorrido.

29 de octubre

Teatro de la Ciudad

17:00 h — Romeo (Ópera de la BUAP).

Parque del Carmen a Catedral

18:00 h — Pasacalles “La Procesión Fúnebre” por Cía. Rodará (ganadora del programa Compañías Circulares).

Parque de Analco y Puente de Ovando (Av. 5 Oriente 501, Analco)

Recorridos de leyendas en los siguientes horarios:

1.º recorrido: 20:00 h

2.º recorrido: 22:00 h

Cupo: 50 personas por recorrido.

30 de octubre

Junta Auxiliar de Romero Vargas (Cam. Nacional 228, Independencia)

17:00 h — Pasacalles “La Procesión Fúnebre” por Cía. Rodará (ganadora del programa Compañías Circulares).

Teatro de la Ciudad

18:00 h — Carmina Burana, danza-ballet por Compañía de Danza Antoinette (ganadora del programa Compañías Circulares).

Junta Auxiliar “La Libertad”, El Cuexcomate (3 Norte s/n, La Libertad, Puebla de Zaragoza)

17:00 h — Obra de teatro: Del Muerto al Vacilón.

Parque de Analco y Puente de Ovando (Av. 5 Oriente 501, Analco)

Recorridos de leyendas en los siguientes horarios:

1.º recorrido: 20:00 h

2.º recorrido: 22:00 h

Cupo: 50 personas por recorrido.

31 de octubre

Teatro de la Ciudad

14:00 h — XIII Muestra del Concurso Universitario de Cortometraje de Horror “Mal Sueño Cine”.

Zócalo de la Ciudad

17:00 h — Presentaciones de Marching Bands (Festival Internacional de Bandas Mictlán 2025).

Etno Electrónica “Tzompantli”:

1.ª función: 19:20 h

2.ª función: 19:45 h

3.ª función: 20:20 h

La Tocinería Puebla (2 Sur 904, Centro Histórico)

20:00 h — “Cempasúchil”, espectáculo multidisciplinario de teatro por Cía. Turisteatro. Cupo: 70 personas.

1 de noviembre

El 1 de noviembre se realizará el tradicional Desfile de Calaveras. La salida será a las 18:00 horas en Avenida Juárez y 23 Sur. El recorrido irá hacia el zócalo de Puebla y concluye en la 2 sur y 5 oriente.

Participan Grupo Crearte, Festival Internacional de Bandas Mictlán 2025, Compañía de Danza Regional de Puebla e IMACP

Zócalo de la Ciudad

10:00 a 16:00 h — Danzas Prehispánicas.

Etno Electrónica “Tzompantli”:

1.ª función: 19:20 h

2.ª función: 19:45 h

3.ª función: 20:20 h

Centro para las Artes TETIEM (Calle 3 Norte 4248, Morelos)

Se presenta la función “Los Ángeles: Archivo Poblano de la Vida Cotidiana” con los siguientes horarios:

1.ª función: 12:00 h

2.ª función: 14:00 h

Teatro de la Ciudad

17:00 h — “Aura, la Esencia de la Memoria” Por Cuentos Para No Dormir/Teatro Freak (ganadora del programa Compañías Circulares) Dir. Mónika Tovar

2 de noviembre

Teatro de la Ciudad

12:00 h — Obra de teatro y danza: Nosferatu.

16:00 h — Festival Internacional de Bandas Mictlán 2025: Presentaciones de Marching Bands.

Zócalo de la Ciudad

18:00 h — Proyección de cine con música en vivo: “Todos Hemos Pecado” (Dir. Alejandro Ramírez).

20:00 h — Concierto de cierre: “Chavela y sus mujeres”.

Exposiciones del festival La Muerte es un Sueño

Durante el festival, se instalarán varias exposiciones que estarán disponibles para todo el público:

Exposición “Me Lleva la Huesuda”: Del Parque del Carmen al Zócalo, esta exposición de gran formato estará disponible desde el 24 de octubre. Se trata de una serie de esculturas que forman parte de comunidades artísticas locales.

Exposición escultórica “El Color de la Muerte”: Esta exposición se abrirá al público desde el 24 de octubre y estará disponible hasta el 2 de noviembre. Se podrá visitar en el Panteón Municipal.

Catrinas Monumentales: Alrededor del Zócalo y Centro Histórico se colocarán catrinas monumentales, con estilos tradicionales de garbancera, talavera poblana y vestidos de época.

Asimismo, en el corredor que va desde El Carmen al Zócalo, habrá catrinas de 2 metros de altura. Estas esculturas estarán presentes a lo largo de todo el festival.

Para obtener más detalles sobre los horarios y actividades del Festival “La Muerte es un Sueño”, la cartelera completa puede consultarse a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla y del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

