Lady Metal no es solo sinónimo de esfuerzo dentro del ring; también es la representación de la perseverancia y un símbolo de la lucha libre poblana. Con ocho años de trayectoria, ha forjado un nombre con base en la disciplina y la pasión, demostrando que la fuerza también se une con la maternidad.

El verdadero hito en su carrera, y que la coloca en la historia deportiva del estado, es ser la primera luchadora poblana en integrarse oficialmente al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Lady Metal en el CMLL

Su llegada al máximo circuito de la lucha libre nacional representa años de sacrificio y esfuerzo. Para ella, alcanzar este nivel no solo significa cumplir sueños personales, sino también un proceso lleno de incertidumbre y oportunidades:

“En mi debut no estaba en ese cartel, yo fui emergente ese día. Me llegaron muy rápido las oportunidades en la Arena Guadalajara, Arena México y Arena Coliseo de México, y creo que supe aprovechar las oportunidades para demostrar lo que he hecho a base de entrenamiento”.

Retos dentro y fuera del ring

Lady Metal enfrentó una pausa de casi tres años en su carrera tras convertirse en madre, un periodo que puso a prueba su pasión por la lucha libre:

“Ya no quería regresar a luchar, pero siempre como luchador tenemos la cosquillita de querer subir otra vez al ring”.

Su familia, aunque ajena al mundo de la lucha libre, se convirtió en un soporte fundamental:

“En mi familia nadie se dedica a la lucha libre en ningún aspecto, pero me han apoyado. Cuando se los dije no me creían, pero cuando vieron que si le echaba ganas, que era disciplinada, me empezaron a apoyar y yo creo que cada día lo hacen más”.

Con la incorporación al CMLL, Lady Metal encontró un ambiente más abierto para las mujeres en comparación con generaciones pasadas, aunque reconoce que los retos persisten.

Estilo luchístico de Lady Metal

En sus inicios, Lady Metal se caracterizó por un estilo rudo y recio. Sin embargo, su paso al CMLL la llevó a una transición hacia un estilo más técnico, sin perder la intensidad que la distingue en el cuadrilátero.

Inspiración para nuevas generaciones

Lady Metal aprovecha su experiencia para motivar a las jóvenes que buscan abrirse camino en la lucha libre:

“El consejo para las nuevas generaciones de luchadoras es que sean disciplinadas, que amen y respeten la lucha libre. Si no entrenas y no muestras el respeto que se merece te puede cobrar factura con una lesión o un mal golpe”.

Después de ocho años de trayectoria, sus metas van más allá de los campeonatos y cabelleras. Lady Metal también busca terminar su formación académica como veterinaria, una pasión que acompaña a su vida personal:

“Fuera del ring mi sueño es acabar la carrera de veterinaria porque me gustan los animales, creo que no se lo imaginan y dentro del ring es tener más lugares estelares en el CMLL, quisiera lograr campeonatos, máscaras, cabelleras y yo sé que en un futuro lo voy a lograr”.





CRÉDITOS:

Alejandro Jiménez Gutiérrez

Mauricio Meléndez Morales

Juan Carlos Sánchez Díaz

POB/AFR