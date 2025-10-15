Anuncian lanzamiento del satélite mexicano Gxiba-1 este 20 de octubre

El satélite mexicano Gxiba-1 será lanzado desde Japón con misión de monitorear volcanes como el Popocatépetl.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, presidida por el Diputado Eruviel Ávila Villegas, anunció el lanzamiento del satélite mexicano “Gxiba-1”, que será el segundo nanosatélite del país en llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI).

De acuerdo a un comunicado, el satélite será lanzado el próximo 20 de octubre por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) desde el Centro Espacial Tanegashima, el mayor complejo espacial de ese país.

“Este nanosatélite de la UPAEP pondrá muy en alto el nombre de nuestro país, literalmente, en las estrellas”, expresó el Diputado Presidente durante el anuncio.

El Gxiba-1 tiene la misión de monitorear los sistemas volcánicos activos en México, en particular el Popocatépetl, para apoyar a la protección civil. Esta información será transmitida mediante la constelación de satélites Iridium y compartida con el CENAPRED para fortalecer los sistemas de alerta temprana.

De acuerdo a un comunicado, el Mtro. Eugenio Urrutia, Director de Proyectos Aeroespaciales de la UPAEP, y la estudiante de Ingeniería Aeroespacial Sara Zayas Madrid, explicaron que el satélite también será parte del proyecto MEVA (Monitoreo y Exploración de Volcanes Activos), en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

El Diputado Santiago González Soto subrayó la importancia de difundir estos avances científicos; mientras que el Diputado Humberto Ambriz Delgadillo destacó la necesidad de invertir más en ciencia y tecnología, reconociendo el talento nacional.

La Diputada Rosalía León Rosas coincidió en impulsar estos proyectos desde la infancia, a través de educación con profesores capacitados, para despertar el interés en la ciencia desde edades tempranas.

Te puede interesar: Nanosatélite Gxiba-1 de UPAEP estudiará la ceniza del Popocatépetl

El Gxiba-1 fue seleccionado en 2022 dentro del concurso internacional KiboCUBE, impulsado por JAXA y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (UNOOSA), lo que le aseguró un lugar para su lanzamiento.

El profesor Guillermo Castro Sandoval recordó que la UPAEP ya había desarrollado el AztechSat-1, primer nanosatélite mexicano lanzado al espacio por SpaceX en 2019, con reconocimiento por parte de la NASA.

El nombre “Gxiba” proviene del zapoteco y se traduce como “Universo” o “Estrellas”. La universidad también fue invitada al proyecto “IXTLI: Satélites de Observación Terrestre de Órbita Baja”, liderado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Durante el acto en la Cámara de Diputados, legisladores reconocieron a la UPAEP como un referente espacial en México. El Diputado Presidente recibió como obsequio una figura de la mascota universitaria, el águila Ku, vestida con traje espacial.

__

POB/KPM