La diputada local Laura Artemisa García Chávez dejará su cargo en el Congreso del Estado de Puebla para integrarse al gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier como titular de la Secretaría de Bienestar.

El anuncio fue realizado por el Gobierno del Estado mediante un comunicado, en el que se informó que la legisladora asumirá el cargo tras la salida de Javier Aquino Limón, quien dejará la dependencia.

De hecho, fue este mismo 16 de octubre que el Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia de la diputada Laura Artemisa García Chávez, por tiempo indefinido mayor a 30 días y con efectos inmediatos.

Se espera que, con la llegada de Laura Artemisa García la dependencia continúe con los programas sociales y de apoyo comunitario.

Ha sido un honor representar la voz de los y las poblanas. Hacer de la frase “el poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás” una práctica diaria, nos permite trabajar con empatía, compromiso y responsabilidad por y para el pueblo. Agradezco a mis… pic.twitter.com/5HyczU5k0l — Laura Artemisa Oficial (@artemisa_laura) October 17, 2025

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció a Javier Aquino Limón por su gestión y confirmó que su salida obedece a una invitación del Gobierno federal para asumir la dirección del Centro Puebla de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mientras tanto, Javier Aquino Limón informó a través de su cuenta de X que ya asumió funciones en la SICT y que realizó recorridos por los tramos carreteros afectados por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla, con el propósito de iniciar los trabajos de reparación.

La designación de Laura Artemisa García Chávez representa el primer cambio en el gabinete estatal desde el inicio del gobierno de Alejandro Armenta Mier.

—

POB/LFJ