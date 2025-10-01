Arranca Lechetón con Causa en Puebla con meta de 50 mil litros

El Lechetón con Causa en Puebla busca recolectar 50 mil litros de leche para familias en situación de vulnerabilidad.

Con la entrega simbólica de un donativo de un millón de pesos, Puebla marcó el inicio del primer Lechetón con Causa, una iniciativa que busca recolectar 50 mil litros de leche para beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad. Este acto, realizado en el Congreso del Estado, se enmarca en el compromiso de erradicar el hambre y garantizar una alimentación digna, en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030.

De acuerdo a un comunicado, este esfuerzo solidario coloca a Puebla como referente nacional en acciones de justicia alimentaria y fortalece el acceso a la nutrición de la niñez, avanzando hacia la soberanía alimentaria.

Durante el evento, la presidenta del Congreso del Estado resaltó la unión de voluntades entre poderes y niveles de gobierno. Reconoció que este esfuerzo refleja el compromiso por poner en el centro las causas sociales, sin distinciones partidistas. “Cada litro de leche es una muestra de que en Puebla nadie está solo”, expresó.

El gerente nacional del programa Leche para el Bienestar anunció que Puebla contará con tres nuevos centros de acopio en Libres, Tecamachalco y Coronango, así como el proyecto de una planta industrializadora de leche. Enfatizó que esta leche está fortificada y certificada como una de las mejores del país, al venderse a precios subsidiados y accesibles.

La secretaria de Deporte y Juventud puntualizó que la leche no es un lujo, sino un alimento esencial para el desarrollo físico y cognitivo. Señaló que garantizar su acceso es también garantizar oportunidades, salud y futuro para la niñez y juventud poblana.

Por su parte, la titular del programa Leche para el Bienestar agradeció el respaldo institucional y subrayó que esta campaña busca movilizar corazones solidarios para lograr la meta de 50 mil litros de leche, en beneficio directo de quienes más lo necesitan.

Con esta primera edición del Lechetón con Causa, Puebla sienta las bases para una red nacional de acopio y distribución de leche, en un esfuerzo articulado con el Gobierno de México.

