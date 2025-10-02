En sesión pública ordinaria, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la reforma de la Ley General en materia de extorsión, con el respaldo unánime de las bancadas del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues coincidieron que es un tema que aqueja y limita a distintos sectores de la vida cotidiana.

Durante la discusión en el pleno, en el punto cinco del orden del día, se abordó el proyecto de decreto presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que reforma el inciso a) de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión.

Los legisladores coincidieron en que se trata de una medida necesaria ante el aumento de este delito en la entidad y en el país. La diputada panista Susana del Carmen Riestra Piña subió a tribuna para señalar las afectaciones que deja la extorsión en la vida cotidiana.

La calificó como uno de los “principales flagelos de la sociedad” y acusó que su crecimiento se debe a la omisión del Estado en años anteriores. “No solo hace falta legislar, también señalamos las causas que lo originaron”, dijo, al recalcar que su partido votó a favor de la reforma.

En el marco de está aprobación, exigimos que el estado mexicano con todos sus organos, combata con toda su fuerza al crimen organizado, señaló.

Susana Riestra, puntualizó que el tema de seguridad “no entiende de colores ni ideologías”, y que es una causa en común y que dicha ley definirá de manera amplia la extorsión, violencia, intimidación, coacción o engaño.

En su participación, la diputada Delfina Pozos puntualizó que la discusión de la reforma es trascendental, pues atiende una de las demandas más urgentes que afectan a la ciudadanía, debido a los efectos negativos que derivan del delito de la extorsión

La extorsión es un cáncer social que lastima profundamente a las familias, que asfixia a los negocios, genera miedo e incertidumbre y fortalece a la delincuencia organizada, mencionó.

También mencionó que dicha reforma garantizará que las víctimas no queden en situación de vulnerabilidad ni desprotegidas, y que quienes cometan estos delitos enfrentarán consecuencias claras y severas. Enfatizó que se debe responder a la exigencia ciudadana para que puedan “vivir sin miedo”, trabajar sin amenazas y confiar en que la ley está de su lado.

De acuerdo con los datos publicados en el sitio web de incidencia delictiva de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la entidad se han registrado un total de 169 denuncias por extorsión durante el periodo de enero a agosto del presente año.

Durante el mismo periodo de 2024 se registraron 81 denuncias, lo que representa un incremento aproximado del 109%. Esto significa que, en promedio, se cometía aproximadamente un caso de extorsión cada tres días en la entidad.

Con 40 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, se avaló la modificación al artículo 73, inciso a) de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión.

Esta reforma homogeneiza las sanciones por extorsión en todos los estados, equiparándolas a las del secuestro, y prevé la protección de víctimas, ofendidos y testigos.

Las medidas preventivas incluyen la obligación de registrar la compra de chips telefónicos con identificación oficial, con bases de datos resguardadas por las compañías y accesibles solo mediante orden judicial. El objetivo, coincidieron los legisladores, es frenar la operación de las redes criminales que se sirven de estas herramientas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 5 mil 887 víctimas de extorsión en México, la cifra más alta desde que se tiene registro.

