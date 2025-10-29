Invitan a disfrutar “Leyendas de Analco” en Puebla

Este 30 de octubre es el último día para vivir el recorrido “Leyendas de Analco” con entrada gratuita en el Barrio de Analco.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) invita a las y los poblanos a disfrutar del recorrido teatralizado “Leyendas de Analco”, una experiencia única que forma parte del Festival “La Muerte es un Sueño”.

De acuerdo a un comunicado, los días 29 y 30 de octubre, se llevarán a cabo dos funciones diarias, en punto de las 20:00 y 22:00 hrs, con inicio en el Parque de Analco. Este recorrido, que tiene una duración aproximada de una hora, transporta al público a través de las calles y rincones más emblemáticos del histórico barrio, donde cobran vida los personajes más icónicos del imaginario popular poblano.

Entre sus relatos se encuentran las historias de:

La Llorona

El Charro Negro

El Callejón del Muerto

La Fuente de los Muñecos del barrio de Xonaca

La Isla de las Muñecas

El Puente de Ovando

Las Brujas

Con ambientación, vestuarios detallados y actuaciones destacadas, “Leyendas de Analco” se consolida como una de las experiencias más esperadas dentro del festival, invitando a poblanos y visitantes a vivir una noche llena de historia, emoción y tradición con acceso gratuito.

Asimismo, en todos los recorridos habrá presencia de elementos del Grupo de Atención al Visitante y Proximidad de la SSC Puebla, para garantizar la seguridad de las y los asistentes.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la riqueza cultural de Puebla, fortaleciendo el sentido de identidad y comunidad a través del arte y la memoria.

