Presentan libro Flora descriptiva sobre biodiversidad en CU2

El libro Flora descriptiva documenta 120 especies vegetales del Ecocampus y Ecoparque CU2, 35 de ellas endémicas y algunas en riesgo.

El libro Flora descriptiva de Plantas con Semilla del Ecocampus y Ecoparque BUAP-CU2 reúne los primeros esfuerzos por documentar la diversidad botánica de esta zona universitaria. La obra reporta 120 especies de plantas, de las cuales 35 son endémicas y varias se encuentran en riesgo.

De acuerdo a un comunicado, este trabajo es una ventana para que la comunidad conozca y valore la riqueza vegetal de Ciudad Universitaria 2 (CU2), además de ser una herramienta fundamental para los procesos de conservación y restauración en un área protegida.

Durante la presentación del libro, la rectora Lilia Cedillo Ramírez subrayó la importancia de esta publicación no solo como una guía ilustrada, sino como un instrumento de divulgación científica que invita a explorar y cuidar el patrimonio natural del nuevo campus.

El director de la Facultad de Ciencias Biológicas, Salvador Galicia Isasmendi, explicó que la zona de estudio abarca los terrenos donde se construye Ciudad Universitaria 2, compuesta por pastizales, humedales y relictos de bosque de encino. Señaló que, ante los procesos de urbanización, tala y cambio climático, catálogos como este resultan esenciales para preservar la flora local.

Por su parte, la doctora Agustina Rosa Andrés Hernández, coautora de la obra, destacó que el proyecto inició en 2022 con la colaboración de Arcelia Dolores Silverio, Ana Laura García Gutiérrez, Sombra Patricia Rivas Arancibia, David Martínez Moreno y Roberto Villagrán Torres. Mencionó que durante los primeros recorridos se identificaron especies poco comunes, como la flor de tigre, un ejemplar con pocas observaciones en la naturaleza.

El evento contó con la presencia de Luis Antonio Lucio Venegas, coordinador Académico, y Uziel García Mercado, subsecretario Administrativo del campus CU2, quienes resaltaron la relevancia científica y ambiental del libro para futuras generaciones universitarias.

