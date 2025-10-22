En el marco del 200 aniversario de Izúcar de Matamoros como ciudad y del 25 aniversario del medio independiente Enlace Noticias, fue presentado el libro Historias Milenarias de Izúcar, una obra colectiva que recupera las raíces históricas del sur de Puebla desde una mirada periodística, arqueológica y documental.

El libro fue presentado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, con la participación de cronistas, historiadores, arqueólogos y el equipo de redacción de Enlace Noticias.

Historias Milenarias de Izúcar propone un recorrido en tres etapas: prehistoria, época prehispánica y conquista, a través de relatos, crónicas, investigaciones y hallazgos arqueológicos que dan cuenta de la riqueza cultural de municipios como Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia, Jolalpan, Acatlán de Osorio, Huehuetlán el Chico, entre otros.

Un homenaje desde el periodismo local

Durante su intervención, Nicolás Dávila, director general de Enlace Noticias, recordó que el medio nació en el año 2000 como una propuesta de jóvenes izucarenses con el objetivo de informar y crear un vínculo entre el sur de Puebla y la comunidad migrante en Estados Unidos.

“El periódico tuvo el gran apoyo de Don Gabriel Sánchez Andraca, quien fue su director hasta su fallecimiento en diciembre de 2023. Fue él quien sembró la inquietud por rescatar la historia de Izúcar y de la región”, relató.

Nicolás Dávila destacó el papel del periodista Miguel Hoyos Bravo, fundador de Enlace Noticias, quien retomó esa idea y encabezó la producción del libro.

“Este libro es fruto de un trabajo de investigación profundo, con el respaldo de un equipo de arqueólogos, historiadores y cronistas”, afirmó.

Recordó que Izúcar de Matamoros jugó un papel importante en la independencia, al ser el lugar donde Mariano Matamoros se unió a José María Morelos. Por ello, el Congreso del Estado otorgó a la ciudad el título de cuna del primer ejército mexicano.





Historias Milenarias de Izúcar conecta generaciones

Por su parte, la fotoperiodista Michelle Hoyos López, explicó que la obra busca acercar la historia regional a nuevas generaciones desde una perspectiva accesible y visualmente atractiva.

“Crecí escuchando las historias de mi tierra, pero no había algo tangible. Este libro es un legado para que niños y jóvenes puedan decir: ‘de aquí vengo’”, expresó.

Señaló que muchos de los relatos que conforman Historias Milenarias de Izúcar se basan en testimonios orales, exploraciones de campo y documentación de sitios arqueológicos en condiciones de abandono.

Ejemplo de ello –dijo– son las pinturas rupestres descubiertas en Las Bocas en 1998, investigadas por Elisa Pérez Alemán, y ahora recuperadas en esta edición.

Historias Milenarias de Izúcar incluye colaboraciones de cronistas, arqueólogos y especialistas que han dedicado años al estudio de los pueblos del suroeste poblano.

La publicación da voz a municipios como Tehuitzingo, Ixcamilpa de Guerrero, Tepexco, Cohetzala, Axutla y Tlapanalá, muchas veces excluidos de las narrativas oficiales.

De acuerdo con los colaboradores, Historias Milenarias de Izúcar es un punto de encuentro entre pasado y presente, entre quienes investigan y quienes habitan estos territorios, y una invitación a mirar al sur de Puebla con nuevos ojos.

POB/LFJ