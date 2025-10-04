La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Dra. María Lilia Cedillo Ramírez, rindió su cuarto informe de actividades y asumió la toma de protesta para un segundo periodo (2025-2029) al frente de la institución.

Durante una sesión solemne del Consejo Universitario, en el Salón Barroco del Edificio Carolino, la rectora afirmó que durante su nueva gestión “ninguna expresión pacífica y respetuosa será reprimida”, y subrayó la importancia de escuchar las voces críticas dentro de la comunidad universitaria.

Lilia Cedillo, c ierre de gestión 2021-2025

La rectora destacó que la reciente elección universitaria dejó aprendizajes centrados en la escucha activa y el diálogo cercano con la comunidad. Abordó su compromiso de cumplir los acuerdos derivados de las mesas de diálogo durante el paro y de mantener una gestión basada en la confianza y la participación.

“Es necesario escuchar a los jóvenes, hacerlo de manera cercana y efectiva. No voy a delegar esta función”, afirmó.

También subrayó la importancia de reconocer el legado institucional y honrar a quienes han fortalecido la universidad, al tiempo que invitó a la comunidad a continuar construyendo una universidad sólida, justa y de respeto.



Durante la presentación del video institucional, se recordaron los principales ejes de su administración 2021-2025:

Gobierno universitario basado en el diálogo y la participación.

Aprobación de la nueva Ley de la BUAP, Estatuto Orgánico y reglamentos.

Política universitaria con perspectiva de género.

Apoyo a docentes y personal administrativo con estímulos, definitividad y programas de bienestar.

Inversión en infraestructura educativa, destacando el proyecto CU2 y la Universiada Nacional 2025.

Impulso a la investigación científica, con 973 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y 97 posgrados reconocidos por su calidad.

Cedillo destacó que la BUAP cuenta con más de 124 mil estudiantes, y reafirmó su compromiso con la educación pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental.

Después del paro, una universidad que busca reconstruirse

Cedillo reconoció que la reciente elección universitaria y los movimientos estudiantiles dejaron aprendizajes que marcan un punto de inflexión en la relación entre las autoridades y el alumnado.

“Es necesario escuchar a los jóvenes, hacerlo de manera cercana y efectiva. No voy a delegar esta función”.

Afirmó que se dará seguimiento a los acuerdos establecidos durante las mesas de diálogo del paro y que la administración se enfocará en reconstruir la confianza a través de una gestión más abierta y participativa.



El secretario del Consejo Universitario, Damián Hernández Méndez, informó que el informe completo de actividades está disponible para consulta pública en la página web de la institución.

Salud emocional y seguridad en la BUAP

La Doctora abordó la situación que vivió recientemente la Facultad de Ciencias de la Computación, donde un alumno amenazó a sus compañeros. Mencionó que este hecho:

“nos obliga a reflexionar sobre la importancia de atender la salud emocional”.

Y anunció que su administración trabajará para reforzar los programas de acompañamiento psicológico.

Agradeció la intervención de las autoridades estatales y municipales que apoyaron en la atención del caso, y reiteró que la seguridad universitaria es un tema que se abordará de manera integral, con perspectiva humana.

Participación universitaria para un nuevo plan

Al asumir el nuevo periodo, Cedillo aseguró que el plan de trabajo para 2025-2029 se construirá a partir de las opiniones y propuestas de toda la comunidad universitaria, incluidas las voces críticas.

“Antes de mirar al futuro hay que reconocer al pasado”.

Por lo que invitó a estudiantes, académicos y trabajadores a participar en la reestructuración del aparato de gestión.

Entre los ejes prioritarios que se plantea para esta nueva etapa mencionó:

Ampliar el transporte universitario.

Implementar tres turnos académicos.

Crear un comedor universitario.

Impulsar microcredenciales.

Fortalecer las unidades regionales.

Mejorar los beneficios docentes y el programa Rechazo Cero.

Respaldo del gobierno estatal

En representación del gobernador Alejandro Armenta, José Luis García Parra reconoció la labor de la doctora Lilia Cedillo.

“Su reelección es reflejo de un liderazgo académico sólido, un proceso que honra la autonomía universitaria. La educación, bajo esta visión, es el motor de justicia social y desarrollo integral para Puebla”, señaló.

