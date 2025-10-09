Durante rueda prensa de este 8 de octubre de 2025, Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que el estado de Puebla es la entidad a nivel nacional con el mayor número de intentos de linchamientos.

Puebla encabeza la lista a nivel nacional de intentos de linchamientos

El Vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, informó que entre el 30 de junio y el 7 de octubre de 2025, Puebla acumuló 20 intentos de linchamiento y un homicidio consumado, posicionándose como el estado con mayor número de este tipo de hechos a nivel nacional.

Desde el inicio de la administración, la Secretaría implementó programas de capacitación anti-linchamiento en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Hasta agosto de este año se habían registrado 49 intentos desde inicios de 2025, lo que representa un promedio de un caso por semana.

En comparación con el año anterior, del 1 de enero al 13 de diciembre de 2024, la SSP contabilizó 169 intentos y nueve linchamientos. Para el periodo del 14 de diciembre de 2024 al 24 de agosto de 2025, se registraron 49 intentos y tres linchamientos, evidenciando una disminución en los números, aunque la situación sigue siendo prioritaria para las autoridades.

Te puede interesar Ley Pay de Limón: Quién es y a que se debe la iniciativa

¿Qué dice la CNDH sobre los linchamientos?

De acuerdo con los últimos reportes sobre los intentos de linchamientos en Puebla, la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), menciona que los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia.

La postura de la CNDH en cuanto a la víctimas, demanda justicia mediante la investigación seria y profesional, que permita dar con los responsables, para que sean castigados de acuerdo con la ley, que no haya impunidad y exista reparación integra del daño.

Para el Organismo Nacional, el fenómeno de linchamiento o de la justicia por propia mano que se han presentado con frecuencia en Puebla, evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, para juzgar las conductas delictivas de las personas.

La CNDH ante estos casos, precisa que el Estado es cuando debe emerger con la ley en mano y uso legítimo de la fuerza. Para impedir las acciones al margen de la ley, su vulneración y el surgimiento de quien o quienes desde el anonimato pretendan imponer su interés o preferencia.

—

POB/MMM