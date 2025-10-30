De acuerdo con las estadísticas sobre donación y trasplantes del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en el tercer trimestre de 2025 más de 19 mil 273 están en lista de espera para recibir un órgano y seguir con su vida de forma distinta y sana.

Respecto al año 2024, los registros del Cenatra mostraban una lista de espera de 19 774 pacientes que aguardaban un trasplante de órgano.

En esta lista, el órgano más solicitado es el riñón, con una cifra de 16 mil 588. En segundo lugar las córneas son una de las más solicitadas con una cifra de dos mil 406 personas esperando, el hígado con 229 y los órganos con menos solicitud son: paratiroides, páncreas, cara, corazón, pulmón y extremidades.

Distribución de trasplantes por entidad y por órganos

Por entidad federativa, la Ciudad de México registró 223 trasplantes durante el tercer trimestre de 2025, siendo el estado con mayor número en esta categoría. Jalisco reportó 157 trasplantes, y Puebla realizó 32 trasplantes de hígado en el mismo periodo.

En el año 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se realizaron 3 252 trasplantes de órganos y tejidos: mil 436 de riñón, mil 310 de córnea, 399 de células troncales hematopoyéticas, 79 de hígado, 24 de corazón y cuatro de pulmón.

¿Cómo entrar en la fila de espera por un órgano o tejido?

Para ingresar a la lista de espera por un órgano o tejido, el paciente debe ser candidato según las condiciones establecidas por la Ley General de Salud y registrarse de forma gratuita en el ‘Registro Nacional de Trasplantes’, a través de una unidad hospitalaria. El médico encargado entregará un número de identificación que permanecerá vigente hasta que se realice el trasplante o el paciente decida darse de baja.

¿Cómo ser voluntario de donador de órganos?

Si deseas ser donante de órganos, es necesario que te registres como voluntario a través de la página del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en el apartado de “Donación expresa de órganos y tejidos para después de la muerte”, en el que te pedirán tus datos personales como nombre, curp, datos del lugar donde vives y correo electrónico.

No obstante, también es necesario tener entre los objetos personales de la o el voluntario la “tarjeta de donador”, en la que se manifiesta el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte, y puedan ser utilizados en trasplantes.

El formato para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células es gratuito, y lo puedes descargar a través de la página de Cenatra.