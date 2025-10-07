En Puebla y en distintas regiones del país se ha detectado una nueva modalidad de fraude telefónico que utiliza números con ladas extranjeras, principalmente con prefijos de Estados Unidos y Canadá, aunque también se han reportado casos con otros países.

De acuerdo con autoridades estatales, este tipo de prácticas se ha convertido en una forma de extorsión y estafa que aprovecha la curiosidad o desconocimiento de las personas.

La Ciberpolicía de Puebla advierte que, en la mayoría de los casos, los delincuentes utilizan diversos métodos para engañar y obtener beneficios económicos.

Modos de operación de las llamadas con lada extranjera

Entre los principales modus operandi detectados se encuentran diversas estrategias que combinan el engaño y la manipulación.

Una de las más comunes es el “Wangiri”, término japonés que significa “llamada y corte”. Consiste en que los estafadores marcan y cuelgan rápidamente con la intención de que la víctima devuelva la llamada. Al hacerlo, se generan cargos internacionales adicionales, que terminan siendo cobrados al usuario sin que este se dé cuenta.

Otra forma de fraude es la oferta laboral falsa. En este tipo de llamadas, las personas reciben la noticia de que su currículum ha sido seleccionado para un puesto atractivo.

Sin embargo, antes de iniciar el proceso, los supuestos reclutadores solicitan un pago inicial o depósito, argumentando que es necesario para cubrir trámites o materiales de trabajo.

También se han identificado perfiles falsos en WhatsApp que complementan estas llamadas; a través de ellos, los delincuentes se hacen pasar por conocidos o empresas legítimas y piden depósitos o datos personales, ofreciendo falsas promesas de inversión o ganancias fáciles.

Prevención y acción ante llamadas con lada extranjera

La Ciberpolicía del Estado de Puebla recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta y seguir algunas medidas básicas de prevención para evitar ser víctima de este tipo de llamadas con lada extranjera:

Bloquear números con prefijos internacionales desconocidos y evitar devolver llamadas de origen dudoso.

No compartir información personal, bancaria o contraseñas por teléfono ni mensajes.

Verificar ofertas de empleo directamente en páginas oficiales antes de entregar cualquier documento o dinero.

En caso de haber respondido o caído en una de estas estafas, es importante reportarlo inmediatamente a la Ciberpolicía de Puebla (222) 213 8111 o a la línea de atención 089, disponible las 24 horas.

Aumentan las denuncias por llamadas con lada extranjera en Puebla

Ante la ola de llamadas con ladas extranjeras, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó un incremento en este tipo de delitos. De acuerdo con el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, se han registrado 2,455 llamadas de origen extranjero, de las cuales al menos 277 poblanos han sido víctimas de alguna estafa o intento de extorsión.

La SSP anunció que en los próximos días se lanzará una campaña informativa dirigida a la población para difundir medidas de prevención y fortalecer la cultura de la denuncia. El objetivo es evitar que más personas sean engañadas por este tipo de llamadas con lada extranjera y promover el uso responsable de la información personal.

