Las lluvias que se han registrado a lo largo del año han generado un impacto positivo a nivel nacional en la disponibilidad para el acceso al agua, elevando la capacidad de las 210 presas más importantes de México, según estimó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En el estado de Puebla, según la dependencia, el panorama es similar; pues la mayoría de las presas se encuentran entre el 77% al 99% de la capacidad.

Lluvias llenan las presas

Según CONAGUA, con las últimas lluvias de agosto y septiembre, el promedio nacional de llenado de presas pasó de un 44% a principios de junio a un 50% para el 10 de septiembre.

Datos del Monitoreo de las Principales Presas de México indican que, del 1 de enero al 10 de septiembre de 2025, se registraron 386.8 milímetros de lluvia, un 1.4% por encima del promedio histórico para ese periodo. Este aumento, que se ve reflejado en el fortalecimiento de la disponibilidad de agua, es resultado directo del incremento en las lluvias.

En el caso de Puebla, la presa Manuel Ávila Camacho —conocida como Valsequillo— tiene una capacidad total de 300 hectómetros cúbicos, de acuerdo con la CONAGUA. Es decir, puede almacenar más de 300 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 300 mil millones de litros.

En octubre de 2022, la presa presentaba un 56.7% de llenado. Para 2023, alcanzó el 60.6%, mientras que en 2024 llegó a su punto más alto con un 101.7% de su capacidad. En octubre de 2025, la presa de Valsequillo —la más grande del estado— reportó un almacenamiento del 77.11%.

Conoce más sobre Presas en Puebla: estas son las 5 principales

La presa La Soledad registró en 2022 una capacidad del 44.5%; en 2023, subió ligeramente a 46.3%, y en 2024 cerró con 53.6%. Sin embargo, para octubre de 2025, su nivel bajó a 32.20%, siendo uno de los más bajos del estado, junto con la presa Reyes La Laguna, que reportó 52%.

La presa Nexapa, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, es la que presenta mayor nivel de almacenamiento en 2025, con un 99.6% de su capacidad. Le siguen la presa Necaxa, con 80.4%, y la presa Tenango, con 84.5%.

¿Sabes cuál es la función de las presas?

Con el incremento de las lluvias registradas en los últimos meses de agosto y septiembre de 2025, el boca en boca de la sequía se ha olvidado y con ello las preocupaciones por el suministro de agua, pero, ¿cuál es la función de las presas?

Las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que permiten almacenar o tener agua para aprovecharla como el ruego, consumo humano o la generación de energía eléctrica. Así como un espacio para fauna marítima.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CNPD), menciona que las presas ayudan a prevenir inundaciones, ya que en el caso de las comunidades que se encuentran en zonas montañosas, evitan que el agua baje hasta las casas.

Las presas son de vital importancia para asegurar el suministro de agua tanto para los que viven en la ciudad como para los agrícolas, permitiendo regular el flujo de los ríos y contar con el recurso en épocas de sequía.

—

POB/LFJ