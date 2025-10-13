Las labores de búsqueda y rescate continúan en la Sierra Norte de Puebla tras las intensas lluvias que provocaron deslaves e inundaciones en varios municipios, principalmente en Huauchinango, donde se concentra el mayor número de víctimas.

Con apoyo de binomios caninos y drones, autoridades estatales y federales mantienen el operativo para localizar a cuatro personas que aún continúan.

De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, hasta el momento se han confirmado 13 personas fallecidas, de las cuales ocho eran originarias de Huauchinango.

Refuerzan operativos tras las lluvias en la Sierra Norte de Puebla

En conferencia de prensa, el mandatario informó que la búsqueda se ha reforzado con el cuerpo canófilo y equipos aéreos que rastrean zonas donde se presume que dos personas permanecen sepultadas o fueron arrastradas por la corriente.

El gobierno estatal detalló que las tareas se concentran en la colonia Nuevo Monterrey, en Huauchinango, donde un deslave sepultó varias viviendas. Ahí trabajan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Protección Civil, apoyados por maquinaria pesada, canes especializados y drones de rastreo térmico.

En esa zona continúan las labores para localizar a: Lázaro Gayosso Rodríguez (40 años), Celeste Barrios (41 años) y Liam Tadeo González Lechuga (6 años), vecinos de Huauchinango, así como a Pedro Segura Muñoz (75 años), originario de Tetela de Ocampo, donde también participan equipos de rescate y cuerpos caninos.

Balance de daños y atención a damnificados

Las lluvias en la Sierra Norte de Puebla dejaron afectaciones en 23 municipios, de los cuales 11 presentan daños graves, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. En la zona se contabilizan 19 puentes colapsados, 33 tramos carreteros dañados y miles de viviendas afectadas.

La Sedena desplegó 2 mil 147 elementos como parte del Plan DN-III-E, con apoyo de una planta potabilizadora, cinco lanchas, una cocina móvil y un hospital militar en la ciudad de Puebla. Por su parte, la Semar mantiene a más de mil efectivos trabajando en la remoción de escombros y rescate de personas, además de utilizar aeronaves y vehículos especializados.

El Sistema DIF Estatal informó que más de 800 personas permanecen en albergues temporales, la mayoría en el recinto ferial de Huauchinango. Hasta el momento, se han entregado 10 mil despensas y 12 mil apoyos diversos, entre colchonetas, cobertores y kits de higiene.

Mientras que, la Secretaría de Salud reportó la atención de 251 personas en refugios, principalmente con padecimientos como diabetes, hipertensión e infecciones respiratorias.

