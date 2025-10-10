Lluvias en Puebla dejan cinco muertos y ocho desaparecidos

Más de 80 mil personas resultaron afectadas por las lluvias en las sierras de Puebla; la Corte reportó cinco fallecidos y ocho desaparecidos.

Las intensas lluvias en Puebla han provocado graves afectaciones en la Sierra Norte, Nororiental y Negra, donde –hasta este 10 de octubre– se reportan cinco personas fallecidas, ocho desaparecidos y más de 80 mil habitantes afectados, según el corte oficial emitido por el gobierno estatal a las 14:15 horas del jueves 10 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, 25 municipios registran daños por deslaves, derrumbes e inundaciones, mientras que cuatro ríos se desbordaron y 13 carreteras permanecen cerradas de manera parcial o total. El fenómeno meteorológico ha provocado más de 50 horas de lluvia continua, principalmente en Huauchinango, Xicotepec y Tlacuilotepec.

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que las muertes confirmadas ocurrieron en los municipios de Tlacuilotepec (una persona), Francisco Z. Mena (dos personas en la localidad de La Ceiba), y dos más están por confirmarse si corresponden a Huauchinango o Xicotepec.

Además, los ocho desaparecidos se registraron en Huauchinango, tras un derrumbe provocado por el reblandecimiento de los cerros. El mandatario estatal precisó que se mantiene comunicación entre autoridades para la búsqueda de las víctimas y la atención a sus familias.

En videollamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro Armenta solicitó apoyo de la federación para realizar rescates aéreos mediante helicópteros adaptados con canastillas, debido a que al menos 15 personas permanecen atrapadas en los techos de sus casas por la crecida de los ríos.

Huauchinango y la Sierra Norte, las zonas más afectadas

Huauchinango es uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla. En la colonia El Mirador, varias viviendas quedaron sepultadas parcialmente por deslaves, y familias enteras perdieron su patrimonio.

En el centro de la demarcación, las calles quedaron cubiertas de agua y lodo, mientras que el Hospital del ISSSTE resultó inundado, afectando los servicios de urgencias, quirófanos, farmacia y hospitalización.

El presidente municipal Rogelio López Angulo informó que el Recinto Ferial de Huauchinango fue habilitado como refugio temporal, e hizo un llamado a la población a evacuar zonas de riesgo ante la posibilidad de nuevos deslaves.

En Francisco Z. Mena, las comunidades de La Ceiba y La Máquina quedaron incomunicadas luego del colapso del puente que las conectaba con Veracruz, tras el desbordamiento del río San Marcos o Cazones. También se reportan afectaciones en caminos de acceso de la carretera federal México–Tuxpan.

El gobierno estatal informó que ya fueron habilitados 60 refugios temporales en municipios serranos y desplegó maquinaria pesada para reabrir los caminos bloqueados. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional, se realizan labores de rescate, traslado de víveres y apoyo a comunidades aisladas.

El Sistema Estatal DIF también participa en la entrega de despensas, colchonetas, cobertores y paquetes de higiene personal en Huauchinango, Xicotepec, Tlatlauquitepec, Chignahuapan y Cuautempan.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos reportó 77 incidentes relacionados con la tormenta, entre ellos deslaves, hundimientos, caídas de árboles y deslizamientos de tierra.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las presas de Necaxa, Nexapa y Tenango alcanzaron su nivel máximo de capacidad, aunque sin representar riesgo para la población. En la presa La Soledad, en Tlatlauquitepec, se realizó una apertura controlada de compuertas para desfogue preventivo.

Las autoridades estatales confirmaron que 36 municipios serranos registraron más de 50 horas de lluvia ininterrumpida, lo que ha generado reblandecimiento de suelos y riesgo de nuevos derrumbes.

El gobernador Alejandro Armenta aseguró que existe coordinación con los tres niveles de gobierno para atender la emergencia y reiteró que la prioridad es “salvaguardar la vida de las personas y recuperar la comunicación con las comunidades aisladas”.

Mientras tanto, equipos de rescate continúan los trabajos en las zonas más afectadas de Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec y Francisco Z. Mena, donde continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

