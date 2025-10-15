Localizan cuerpos de dos desaparecidos tras lluvias

Una persona más fue localizada con vida en Huauchinango, donde actualmente recibe atención médica.

Tres personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, como resultado de las acciones de búsqueda realizadas en la Sierra Norte, tras los recientes fenómenos meteorológicos.

En un comunicado, la Comisión de Búsqueda informó que Celeste Barrios Muñoz y Fernando Meléndez Ríos fueron hallados sin vida en la presa de Tenango de las Flores y en el municipio de Xicotepec de Juárez, respectivamente.

Mientras que, José Manuel Moisés Santos, fue localizado con vida en el municipio de Huauchinango, donde actualmente recibe atención médica y acompañamiento institucional.

El Gobierno de Puebla señaló que continuará con las labores de búsqueda, rescate y atención a víctimas, en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

