El concurso Mal Sueño, organizado por la Escuela de Cinematografía y Medios Audiovisuales (Cinema), cumple 13 años impulsando el talento universitario en el género de horror. Esta edición amplía su convocatoria a universitarios de toda Latinoamérica, consolidándose como un espacio de encuentro entre jóvenes realizadores interesados en el cine, la animación y la narrativa audiovisual.

De acuerdo con Nidia Rivera, directora académica de Cinema, la intención del concurso es que los estudiantes “encuentren un público real y puedan exhibir sus historias frente a otros proyectos”.

Los participantes deberán realizar un cortometraje de hasta cinco minutos que aborde alguno de los subgéneros del horror —como fantasía, thriller, slasher, suspenso, horror, fantasía o comedia negra— y que rinda homenaje a un director, cinefotógrafo o sonidista reconocido en la historia del cine.

¿Quiénes pueden participar en Mal Sueño y cómo hacerlo?

Mal Sueño de Cinema está abierto a todas y todos los estudiantes universitarios de México y Latinoamérica, sin importar su carrera o institución. Pueden participar quienes cursen licenciaturas, maestrías o posgrados.

El proceso de inscripción es gratuito y se realiza en la página oficial cinema.edu.mx/malsueno. Los interesados deberán llenar un formulario y subir su corto antes del 27 de octubre de 2025 hasta las 20:00 hrs, fecha límite para el registro.

El jurado seleccionará 17 cortos finalistas, los cuales serán proyectados el 31 de octubre a las 15:00 hrs durante la ceremonia de premiación en el Teatro de la Ciudad de Puebla, donde se anunciarán los ganadores y se realizará la exhibición final.

Criterios de evaluación y motivos de descalificación

El jurado del Mal Sueño valorará la originalidad narrativa, la coherencia audiovisual y la capacidad de los equipos para transmitir emociones propias del género. Los cortos deben presentar una historia completa —con inicio, clímax y desenlace— y cuidar aspectos técnicos como el sonido, la iluminación y el ritmo.

Motivos de descalificación:

Uso de música, efectos o fragmentos con derechos de autor no autorizados .

. Historias que no sean originales o que copien películas existentes.

o que copien películas existentes. Cortos que hagan apología de la violencia o incluyan violencia explícita sin justificación narrativa.

o incluyan violencia explícita sin justificación narrativa. Producciones que excedan los cinco minutos, incluyendo créditos.

Estas reglas buscan garantizar un concurso ético, incluyente y centrado en la creatividad universitaria.

Premios del concurso Mal Sueño Cinema 2025

El premio Nacional recibirá 15 mil pesos, acompañado de una estatuilla exclusiva creada por el artista plástico poblano César Cepeda y la inscripción directa al Festival Internacional de Cine de Horror “Macabro” 2026, dentro de la categoría de Cortometraje.

Premio LATAM consta de un diploma y la inscripción directa al Festival Internacional en la categoría Universitaria. Por último el Premio del Público, seleccionado por los asistentes durante la proyección final. Constará de una cantidad de tres mil pesos, este reconocimiento busca destacar la conexión de los proyectos con la audiencia y fortalecer la exhibición universitaria.

Leiva De Ita, coordinadora de comunicación de Cinema, subrayó que esta edición busca celebrar el horror desde una mirada lúdica y reflexiva: “Queremos reírnos un poco de nuestros propios mal sueños como realizadores: los errores, los retos técnicos, los nervios antes de entregar un render. Todo eso también es parte del cine”.

Una comunidad audiovisual en crecimiento

Mal Sueño Cinema nació como un ejercicio universitario para explorar el género del horror y hoy se ha transformado en una plataforma de alcance regional. La edición 2025 busca consolidar una comunidad cinematográfica latinoamericana que comparta experiencias, estilos y visiones del miedo.

Lee más: Presentan convocatoria del 55º Concurso de Altares y Ofrendas en Puebla 2025

El certamen no solo premia la técnica, sino el entusiasmo y la capacidad de los jóvenes para narrar historias desde su propio contexto. Como explica Rivera, el objetivo es que el público se acerque al horror no solo como entretenimiento, sino como una forma de creación artística que permite reflexionar sobre el entorno.

Con más de una década de trayectoria, Mal Sueño Cinema reafirma su compromiso con la formación de nuevos talentos y el fortalecimiento del cine universitario.

Para más información, ingresa a sus redes sociales; Facebook como CINEMA Universidad, o en CINEMAedumx. Llama al 222 264 1074 y 22 22 64 10 64.

CRÉDITOS:

Mariana Ortega López

Ana Fernanda Hernández Rosas

Juan Carlos Sánchez Díaz

–

POB/AFR