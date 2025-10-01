Arrancan trabajos de mantenimiento vial en la avenida 33 Poniente

Labores de mantenimiento vial iniciaron en la avenida 33 Poniente, donde se intervendrán más de 22 mil metros cuadrados.

Iniciaron los trabajos de mantenimiento vial sobre la avenida 33 Poniente, los cuales beneficiarán a más de 13 mil 900 habitantes de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado, esta vialidad conecta con diversas zonas de la ciudad y su rehabilitación beneficiará a colonias como Benito Juárez, Los Volcanes, Gustavo Díaz Ordaz, La Noria y la unidad habitacional 12 de Mayo, cuyos habitantes utilizan diariamente esta vía para trasladarse a sus centros de trabajo, planteles educativos, hogares y actividades cotidianas.

La intervención forma parte del programa de mejora de vialidades impulsado desde la administración municipal para garantizar una infraestructura vial segura, funcional y en condiciones óptimas.

Además de la rehabilitación del pavimento, los trabajos contemplan construir banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica y bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos viales verticales y luminarias.

Se informó que la obra intervendrá un total de 22 mil 307 metros cuadrados, con colocación de carpeta asfáltica en una longitud de mil 407 metros, un ancho promedio de 11.30 metros y la construcción de infraestructura ciclista en 760 metros.

Con estas acciones, se busca responder a la demanda ciudadana y mejorar la movilidad en una de las vialidades más transitadas de la capital.

