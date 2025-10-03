El Valle de Catrinas en Atlixco se puede visitar del 3 de octubre al 9 de noviembre de 2025, con la exposición de 14 catrinas monumentales que hacen homenaje a los oficios tradicionales de México.

Este año, en total, habrá 22 catrinas; 14 de ellas estarán en Atlixco y el resto se colocarán entre Puebla, Guanajuato y el extranjero.

Dónde están las figuras en el Valle de Catrinas de Atlixco

Catrina Alfarero

Se ubica en el Centro de Convenciones, esta figura representa al oficio ancestral de moldear barro y cerámica, simbolizando tanto la conexión con la tierra como la preservación de las tradiciones artesanales.

Catrina Marchanta

Se encuentra en la Avenida Nicolás Bravo, esta figura muestra a los comerciantes de mercado, la vendedoras y vendedores populares que ofrece frutas, verduras o productos artesanales.

Catrina Bolero

Esta catrina se ubica en el Zócalo de Atlixco y representa el oficio del bolero, aquel de limpiar y lustrar zapatos en plazas y calles.

Catrina Organillero

También en el Zócalo, esta catrina está dedicada a esos músicos ambulantes que con su organillo llenan de melodías nostálgicas las calles y representa la tradición sonora urbana.

Catrina Globero

En la avenida Hidalgo se encuentra la figura del globero, que hace alusión al oficio del vendedor de globos en plazas y ferias, símbolo de la infancia, la alegría callejera y la tradición popular.

Catrina Panadero

En la plazuela Fray Toribio, la figura del panadero representa uno de los oficios más populares de México que muestra la herencia guardianes de recetas, sabores y oficios transmitidos de generación en generación.

Catrina Herrero

En el Parque de la Soledad, se ubica la catrina herrero, que hace alusión oficio del hierro forjado, al trabajo con fuego, yunque y martillo que da forma a herramientas, portones o piezas artísticas.

Catrina de Albañil

En el panteón municipal de Atlixco fue colocada la catrina albañil, que representa al oficio de la construcción, a quienes levantan muros, casas y calles con esfuerzo físico.

Catrinas de Tecuanes y Adelita

En los viveros de Cabrera, encontrarás la catrina floricultora. Como su nombre lo indica es el oficio de cultivar y vender flores, símbolo de la belleza efímera, el cuidado de la naturaleza y la tradición de adornar altares, plazas y celebraciones.

Catrina Tejedora de Cintura

En la plazuela del cerro de San Miguel, se ha colocado la catrina que representa el oficio ancestral de tejer en telar de cintura, práctica heredada de pueblos originarios.

Catrina Tortillera

Situada en Los Arcos, esta figura conmemora al oficio de las tortilleras, uno de los símbolos de la cocina tradicional mexicana y de la vida comunitaria alrededor del maíz.

Catrina de Carmen Serdán

En Metepec, la figura de la obrera textil, elaborada por Karina Pérez, rinde homenaje al oficio de trabajar en fábricas de hilados, tejidos o confección, reflejando la fuerza laboral femenina que impulsó la industrialización en muchas ciudades.

Catrina de El Viajero

En Santo Domingo Atoyatempan, se ubica el taquero, oficio emblema de la gastronomía popular mexicana.

Catrina de Pancho Villa

En el campo de flores de cempasúchil se ubican las catrinas del maguey y del agave, que aluden tanto al tlachiquero como al jimador, resaltando los oficios que extraen y transforman estas plantas emblemáticas de México.

