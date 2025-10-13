Módulos de Maquinaria rehabilitan carreteras afectadas por lluvias en la Sierra Norte

Módulos de Maquinaria atienden más de 134 km de caminos dañados por lluvias en la Sierra Norte de Puebla.

Personal especializado con 47 unidades de los Módulos de Maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, CAPUFE, Ejército Mexicano y autoridades estatales trabaja de manera coordinada en la rehabilitación de 134.8 kilómetros de carreteras y caminos afectados por las lluvias recientes en la Sierra Norte de Puebla.

De acuerdo a un comunicado, las precipitaciones dejaron 404 deslaves, 24.5 kilómetros de asfalto removido, 32 escuelas con daños y 25 municipios con cortes de energía eléctrica. Los equipos trabajan en el retiro de derrumbes, limpieza de caminos y apertura de tramos que ya cuentan con circulación parcial.

Las labores de rescate incluyen la atención a viviendas, espacios educativos, vialidades municipales y carreteras estatales y federales. En estas acciones participan la Coordinación General de Protección Civil del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y la Guardia Nacional (GN).

Te puede interesar: Sheinbaum visita la Sierra Norte; iniciará censo para apoyos

Entre la maquinaria utilizada se encuentran excavadoras, tractores D6 y D4, retroexcavadoras, camiones de volteo de 14 metros cúbicos, bulldozers y unidades de rescate. Actualmente, los equipos operan en zonas como El Sauce Chico en Xicotepec, Tlaxcalantongo, el tramo Xicotepec-La Ceiba, carretera federal Huauchinango; camino a San Pedro, Nopala-Matlauacan y colonia Nuevo Monterrey en la carretera Huauchinango-Xicotepec; así como en San Miguel Tecolacio (Chietla), Epatlán-Coatzingo, Xaxahuapan (Chachahuantla), Chila de Juárez (Honey), Pantepec, Pahuatlán, Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Jalpan y Patoltecoya.

La Secretaría de Infraestructura mantiene personal en campo y ha desplegado supervisores para evaluar daños y conformar un plan maestro de reconstrucción vial en carreteras y caminos de las zonas afectadas.

__

POB/KPM