Módulos de Maquinaria rehabilitan carreteras afectadas por lluvias en la Sierra Norte

Personal especializado con 47 unidades de los Módulos de Maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, CAPUFE, Ejército Mexicano y autoridades estatales trabaja de manera coordinada en la rehabilitación de 134.8 kilómetros de carreteras y caminos afectados por las lluvias recientes en la Sierra Norte de Puebla.
De acuerdo a un comunicado, las precipitaciones dejaron 404 deslaves, 24.5 kilómetros de asfalto removido, 32 escuelas con daños y 25 municipios con cortes de energía eléctrica. Los equipos trabajan en el retiro de derrumbes, limpieza de caminos y apertura de tramos que ya cuentan con circulación parcial.
Las labores de rescate incluyen la atención a viviendas, espacios educativos, vialidades municipales y carreteras estatales y federales. En estas acciones participan la Coordinación General de Protección Civil del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y la Guardia Nacional (GN).
Entre la maquinaria utilizada se encuentran excavadoras, tractores D6 y D4, retroexcavadoras, camiones de volteo de 14 metros cúbicos, bulldozers y unidades de rescate. Actualmente, los equipos operan en zonas como El Sauce Chico en Xicotepec, Tlaxcalantongo, el tramo Xicotepec-La Ceiba, carretera federal Huauchinango; camino a San Pedro, Nopala-Matlauacan y colonia Nuevo Monterrey en la carretera Huauchinango-Xicotepec; así como en San Miguel Tecolacio (Chietla), Epatlán-Coatzingo, Xaxahuapan (Chachahuantla), Chila de Juárez (Honey), Pantepec, Pahuatlán, Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Jalpan y Patoltecoya.
La Secretaría de Infraestructura mantiene personal en campo y ha desplegado supervisores para evaluar daños y conformar un plan maestro de reconstrucción vial en carreteras y caminos de las zonas afectadas.
