La Marcha de las Putas, una de las movilizaciones feministas contra la violencia de género, llegará a su última edición este 1 de noviembre de 2025, luego de 15 años de realizarse de manera ininterrumpida.

Así lo anunciaron integrantes de El Taller A.C., quienes señalaron que la lucha continuará, pero ahora centrada en el acompañamiento a familias buscadoras y en la denuncia a través del arte.

En conferencia de prensa, las integrantes mencionaron que la Marcha de las Putas ha sido, desde su inicio, un espacio para visibilizar la violencia sexual, los feminicidios, las desapariciones de mujeres y otras formas de agresión patriarcal.

Explicaron que esta última edición se realizará en el marco del Día de Muertos, como ha ocurrido en años recientes, con una ofrenda colectiva, un performance conmemorativo y una caminata en honor a las víctimas.

Marcha de las Putas: horario y recorrido

La cita es el 1 de noviembre a las 11:00 horas en El Gallito, en Paseo Bravo. Desde ahí partirán rumbo al zócalo de Puebla, donde se llevará a cabo un acto artístico y político para conmemorar 15 años de protesta organizada desde la rabia y la vida.

“Durante 15 años nos organizamos desde la rabia por cada mujer desaparecida, violada, asesinada. Caminamos para no olvidarlas, porque si eso hiciéramos, el machismo y el sexismo ganarían”, expresaron integrantes de El Taller.

Como en ediciones pasadas, se colocará una ofrenda con flores de cempasúchil, incienso y fotografías de mujeres y niñas víctimas de feminicidio o desaparición, resignificando el espacio público y el duelo colectivo.

A lo largo de su historia, la Marcha de las Putas ha acompañado y amplificado diversas demandas sociales: desde la despenalización del aborto, la aprobación de la ley de identidad de género, hasta el acompañamiento de familias como la de Paulina Camargo, joven víctima de feminicidio en Puebla.

Las organizadoras denunciaron que, mientras las cifras oficiales reportan 19 feminicidios en 2025, el Observatorio de Violencia Social y de Género ha documentado 25 posibles casos hasta el 15 de septiembre. Además, la Red Lupa informó que 50 niñas desaparecieron entre enero y mayo de este año en la entidad.

El Taller A.C. continuará su labor

Aunque esta será la última Marcha de las Putas, las integrantes de El Taller A.C. afirmaron que seguirán activas en el acompañamiento a víctimas indirectas de la violencia, especialmente familias buscadoras, y fortalecerán sus líneas de acción desde el arte, la cultura comunitaria y la memoria.

Finalmente, hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno a crear políticas públicas integrales para frenar la violencia contra las mujeres, así como a erradicar los discursos de odio y la revictimización que aún persisten en el estado.

—

POB/LFJ