La edición 2025 de la Marcha Siniestra se realizará el próximo 25 de octubre y convoca a poblanos a asistir disfrazados, para celebrar Halloween y Día de Muertos.

Recorrido de la Marcha Siniestra en Puebla 2025

El punto de encuentro será a las 15:00 horas en Avenida Juárez y la 25 Sur, con salida programada para las 17:00 horas con sentido al Paseo Bravo.

De acuerdo con Hugo Reza, organizador de la Marcha Siniestra en Puebla, la convocatoria es abierta para todo el público y es un evento gratuito. El único requisito es acudir disfrazado.

Comentó que la marcha siniestra tiene como objetivo celebrar el género del horror a la par de las festividades del Día de Muertos.

La llegada al Paseo Bravo está prevista para las 18:00 horas, y los conciertos comenzarán 15 minutos después, concluyendo el evento a las 20:00 horas.

Desde su primera edición en 2010, organizada por Hugo Reza, la Marcha Siniestra no solo celebra la temporada de Día de Muertos y Halloween, sino que también ofrece una experiencia única y segura para todos los asistentes.

Además, los organizadores han preparado actividades interactivas a lo largo del recorrido, incluyendo concursos de disfraces y sesiones de fotos con personajes icónicos del cine de terror.

También contarán con DJs, quienes animarán el evento, complementadas por concursos y sorpresas ofrecidas por más de 15 patrocinadores.

