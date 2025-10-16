Durante el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa 2025, celebrado en Rock Hill, Carolina del Sur, el tenismesista poblano Marcos Madrid obtuvo dos medallas de bronce para México, tras destacar en las modalidades de dobles varonil y dobles mixtos.

Con estas dos medallas de bronce, Marcos Madrid reafirma su lugar como referente internacional del tenis de mesa, y al mismo tiempo, suma a los logros mexicanos en una de las competencias más importantes del continente.

Marcos Madrid obtiene bronce en dobles varonil

En la categoría de dobles varonil, Marcos Madrid hizo dupla con Rogelio Castro, el equipo mexicano avanzó hasta las semifinales, donde enfrentó a los brasileños Leonardo Iizuka y Guilherme Teodoro, en un partido cerrado que concluyó 3-2 a favor del equipo sudamericano.

Al quedar entre los cuatro mejores, Madrid y Castro obtuvieron la medalla de bronce, mientras que los brasileños se coronaron campeones del torneo.

En dobles mixtos, Madrid compitió junto a Clio Bárcenas. La pareja también llegó a las semifinales, donde cayó 3-1 frente a los puertorriqueños Steven Moreno y Brianna Burgos, quienes posteriormente ganaron la plata.

Madrid y Bárcenas sumaron así otra medalla de bronce para México, en una jornada destacada para el tenis de mesa nacional. El oro fue para la dupla brasileña integrada por Hugo Calderano y Bruna Takahashi.

Medallero parcial y próximos encuentros

Además de las medallas conseguidas por Madrid, la delegación mexicana sumó una medalla de plata en dobles femenil.

Arantxa Cossío y Clio Bárcenas disputaron la final ante Lucía Cordero e Hidalynn Zapata, de Guatemala, en un encuentro que se definió 3-2 a favor del equipo centroamericano.

México cerró esta jornada del campeonato con una plata y dos bronces, sin embargo, la competencia continúa: este jueves 16 de octubre se llevarán a cabo las pruebas por equipos en ambas ramas.

Se espera una nueva participación de Marcos Madrid, quien buscará ampliar su aportación al medallero nacional.

__

POB/MDV