María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, fue declarada culpable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones por la inversión fallida de 606 millones de pesos que el gobierno del estado realizó en Accendo Banco en 2021.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, la ex funcionaria fue sancionada con una multa de 362 millones 997 mil pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos.

El fallo, contenido en el expediente 134/2024-PRA-SERA-2, fue aprobado por unanimidad el pasado 30 de septiembre por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino.

La resolución determinó que María Teresa Castro Corro incurrió en faltas administrativas graves por desvío de recursos y abuso de funciones, aunque fue absuelta del cargo de encubrimiento.

¿Qué pasó con la inversión en Accendo?

En junio de 2021, durante la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Planeación y Finanzas invirtió más de 600 millones de pesos en Accendo Banco, una institución que ofrecía altos rendimientos financieros.

Pocos meses después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó irregularidades y revocó la licencia del banco por malas prácticas contables. En septiembre de 2021, la institución entró en proceso de liquidación, afectando inversiones de gobiernos estatales y municipales por casi 3 mil millones de pesos, entre ellos Puebla, Hidalgo y Veracruz.

El Tribunal de Justicia Administrativa concluyó que las decisiones tomadas por la ex secretaria ocasionaron un daño patrimonial al erario y un perjuicio económico al Estado de Puebla, ya que a la fecha no se han recuperado los recursos invertidos.

En enero de 2023, poco después del fallecimiento del gobernador Barbosa, María Teresa Castro Corro compareció ante el Congreso local durante la glosa del cuarto informe de gobierno. En esa sesión aseguró que el estado no había adquirido nueva deuda y minimizó el impacto de la inversión fallida, afirmando que los 606 millones de pesos no provenían del presupuesto operativo.

Posteriormente, en abril de 2023, al hacerse público el caso, insistió en que no existía un “quebranto financiero” y defendió la decisión de invertir en Accendo Banco, al considerarlo “una alternativa técnica con mejor rendimiento”. Argumentó que, en ese momento, el banco contaba con calificación favorable del Banco de México y la CNBV.

Durante su intervención ante legisladores, reconoció desconocer si los recursos podrían recuperarse, aunque señaló que la quiebra de Accendo afectó también a otros gobiernos y municipios del país.

“Toda institución tiene riesgos y no es un caso aislado. En el mundo hay ejemplos de bancos sólidos que enfrentan desequilibrios financieros”, dijo entonces Castro Corro ante diputados.

Puebla no ha podido recuperar el dinero

Hasta diciembre de 2024, la administración estatal —entonces encabezada por Alejandro Armenta Mier— confirmó que no se habían recuperado los 606 millones de pesos invertidos.

La sentencia contra María Teresa Castro Corro representa un precedente en materia de responsabilidad administrativa, al sancionar a una ex funcionaria por la pérdida de recursos públicos en decisiones financieras sin sustento.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones proporcionales al daño causado, equivalentes a más de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En este caso, la multa impuesta a María Teresa Castro Corro equivale a aproximadamente el 60% del dinero perdido.

El tribunal también instruyó a las autoridades a continuar con los procedimientos necesarios para garantizar la recuperación de los recursos públicos y evitar futuras inversiones en instituciones financieras con observaciones o procesos judiciales.

