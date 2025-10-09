Durante octubre de 2025, distintas instituciones y organizaciones en Puebla ofrecerán jornadas y servicios gratuitos para la detección temprana del cáncer de mama, entre ellos mastografías, ultrasonidos y pases para agendar estudios.

¿Dónde hacerse las mastografías gratuitas en Puebla?

Estos espacios ofrecen exámenes de detección temprana gratis para la población general.

Jornada de Prevención en Galería Las Ánimas

El sábado 11 de octubre de 2025, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se realizará una sesión dedicada a la detección y prevención del cáncer de mama en la Galería Las Ánimas, local 06K, en Puebla. Durante la jornada se ofrecerán 50 ultrasonidos de seno gratuitos y otros servicios médicos dirigidos a mujeres. Las inscripciones se realizan vía telefónica al 222 191 3058.

Clase Rosa 2025

La Clase Rosa 2025 es un evento fitness enfocado en promover la detección temprana del cáncer de mama y crear conciencia sobre su prevención. La jornada incluirá clases fitness y la oferta de servicios gratuitos de mastografía y pruebas PCR. Se llevará a cabo el domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m. en el Jardín del Arte.

Requisitos:

El registro se realiza directamente en el evento con una cuota voluntaria (participación en una rifa)

Donativos en especie: arroz, pastas, avena, azúcar, miel, mermelada, frijoles enlatados, leche, entre otros productos básicos.

Donativos económicos: Se entregarán al Voluntariado del Sistema Estatal DIF.

Hospital Puebla Giveaway

El Hospital Puebla realiza un sorteo de una mastografía sin implantes como parte de su campaña Octubre Rosa, con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de mama.

El sorteo se llevará a cabo el 22 de octubre de 2025 y los interesados podrán participar a través de las cuentas oficiales del Hospital Puebla en Instagram o Facebook. Para participar, los usuarios deberán seguir la cuenta del Hospital Puebla en redes sociales, dar “like” a la publicación del sorteo y etiquetar a una persona en los comentarios.

Caravana Rosa ADO

Se entrega un pase rosa que permite agendar una mastografía gratuita, disponible en las terminales de ADO Puebla de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. La caravana permanecerá hasta el 15 de noviembre de 2025.

Los requisitos son tener entre 40 y 69 años, contar con al menos un año desde la última mastografía y no presentar síntomas de la enfermedad ni de COVID-19. Es necesario llevar el pase rosa impreso o digital el día de la cita. La ubicación es Boulevard Norte No. 4222, Col. Las Cuartillas, Puebla, C.P. 72050.

Mastografías con bajo costo en Puebla

Campaña Octubre Rosa 2025 “Tócate para que no te toque”

Se trata de una jornada especial enfocada en la prevención y detección temprana del cáncer de mama, donde las asistentes podrán realizarse mastografía y ultrasonido mamario a bajo costo. Además, por cada estudio pagado, se donará uno a una mujer que no pueda cubrirlo.

El registro se realiza vía WhatsApp al 22 25 63 74 61. El costo es de $850 pesos, que incluye mastografía y ultrasonido mamario. La jornada se llevará a cabo el lunes 20 de octubre de 2025, a las 12:00 p.m., en Cáritas Puebla.

