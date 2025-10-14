La Secretaría de Arte y Cultura presentó este martes 14 de octubre de 2025, en el Centro Cultural San Roque, los detalles de “Me lleva la Huesuda”, una de las exposiciones más grandes dedicadas al Día de Muertos y al art toy mexicano.

La convocatoria está dirigida al público en general, artistas plásticos, diseñadores y entusiastas del arte y la cultura mexicana. Los participantes deberán intervenir un art toy, denominado “Muertoy”, con la técnica y tema de su elección, siempre que se mantenga al menos un 60 % de la pieza original reconocible.

Cómo participar en Me lleva la huesuda 2025

Para formar parte de la exposición, es necesario adquirir el art toy base y entregar la obra terminada en las sedes y fechas establecidas.

Las piezas se recibirán en Puebla del 20 al 22 de octubre de 2025, en Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 605, de 10:00 a 18:00 horas, y en CDMX el 28 de octubre, en Arcade Gallery Ex Fábrica MX, ubicada en Primavera 106, de 13:00 a 17:00 horas.

Se solicita que las obras no utilicen plastilina escolar, ni excedan las dimensiones de 30 × 20 cm si incluyen una base especial.

No está permitido reproducir las piezas mediante moldes, sin embargo, en caso de requerir una excepción, los interesados podrán enviar su solicitud al correo [email protected].

Cada obra deberá incluir una ficha descriptiva con fotografía, nombre del autor, datos de contacto y una imagen de la pieza terminada.

Recorrido de Me lleva la huesuda 2025 en el centro de Puebla

La exposición contará con más de 100 piezas de gran formato y más de mil de pequeño formato. El recorrido iniciará en el Parque del Carmen, continuará sobre la 16 de Septiembre, llegará al Zócalo y culminará en el Edificio Carolino.

“Me lleva la Huesuda” se desarrollará del 22 de octubre al 2 de noviembre, convirtiendo el Centro Histórico de Puebla en un espacio de encuentro entre el arte, la creatividad y las tradiciones mexicanas.

Al ser una muestra al aire libre, el acceso es gratuito y el público podrá visitarla en cualquier horario. Además, se instalarán dos puntos de venta de mercancía oficial:

En la 15 Oriente entre 2 y 4 Sur .

. En la 5 Oriente entre 2 y 4 Sur.

La Fiesta de las Almas: pequeño formato en San Roque

Este año, además de las esculturas monumentales, se presentará el festival “La Fiesta de las Almas” en el Museo de San Roque, ubicado en Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 605.

El evento se realizará los días 25, 26 y 27 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, con entrada gratuita. En esta muestra se exhibirán más de mil piezas pequeñas, con la participación de alrededor de mil 500 creativos.

–

POB/AFR