Miriam Sánchez y Santiago Mora ganan el Premio Estatal del Deporte Puebla 2025

El Premio Estatal del Deporte Puebla 2025 reconoce a Miriam Sánchez y Santiago Mora; recibirán incentivos y reconocimientos por su desempeño.

La velocista Miriam Sánchez y el nadador de Para-natación Santiago Emiliano Mora fueron elegidos como ganadores del Premio Estatal del Deporte Puebla 2025, tras la deliberación del jurado que evaluó 31 propuestas presentadas ante la Secretaría de Deporte y Juventud.

De acuerdo a un comunicado, Miriam Sánchez fue seleccionada en la categoría de Deporte Convencional, mientras que Santiago Mora fue reconocido en Deporte Adaptado por obtener ocho medallas de oro en la Paralimpiada Nacional. En la categoría de Entrenadores, los galardonados fueron Pedro Tani Martínez y Brenda Carolina López; y en Fomento Deportivo, el reconocimiento fue para la organización Topos Puebla FC.

El monto total de incentivos económicos a repartir asciende a 110 mil pesos. Santiago Mora, Brenda Carolina López y Pedro Tani recibirán 36 mil 600 pesos cada uno. Miriam Sánchez únicamente recibirá el reconocimiento simbólico, ya que el reglamento de la CONADE impide otorgar el incentivo económico en años consecutivos. La organización Topos Puebla FC será reconocida sin incentivo monetario.

La ceremonia de entrega de los reconocimientos se realizará junto con los premios a medallistas poblanos que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares y la Olimpiada Nacional, en una fecha próxima a definirse.

El jurado estuvo integrado por representantes del sector deportivo y medios de comunicación, entre ellos Joao de Jesús Rojas Tirado, presidente de la Asociación Poblana de Taekwondo; Alejandro Gallardo Macías, presidente de la Asociación de Ajedrez; las exganadoras del PED Circe Garrido Morales y Laura Chávez Serrano; además de periodistas deportivos Marian Flores (El Sol de Puebla), Antonio Zamora (Cinco Radio) y Omar Cuautle (El Heraldo de Puebla).

El Premio Estatal del Deporte Puebla reconoce a las y los deportistas, entrenadores y organizaciones que han contribuido al desarrollo del deporte en la entidad, así como a la promoción de valores como la disciplina y el esfuerzo en el ámbito competitivo.

