En México, promover una alimentación infantil saludable implica romper con costumbres que se transmiten de generación en generación. La cultura del “plato limpio”, la desinformación en redes y la publicidad de productos ultraprocesados siguen influyendo en los hábitos de niñas y niños.

En entrevista con Poblanerías, Josefa Gallego, especialista en nutrición infantil y creadora de contenido conocida como Mamá en julio, explicó que una parte importante de la crianza consiste en enseñar a los hijos a escuchar su cuerpo, disfrutar los alimentos y liberarse de los mitos heredados sobre lo que significa “comer bien”.

Desde su experiencia como especialista y madre, señala que muchos padres aún asocian la comida con obligación o control. Por ejemplo, es común insistir en que los niños terminen toda su porción de proteína, sin considerar que el exceso también puede convertirse en grasa.

En realidad, dice, el equilibrio entre todos los grupos de alimentos es lo que garantiza una dieta saludable.

Confiar en el apetito y cambiar la forma de enseñar a comer

Uno de los retos más grandes para lograr una alimentación infantil saludable, señala Josefa Gallego, es confiar en el apetito de los hijos. Muchos adultos crecieron con la idea de que no se puede levantar de la mesa sin acabar el plato, pero ese hábito ignora las señales naturales de saciedad.

Explica que los padres deben observar más y exigir menos: cuando un niño deja comida, no necesariamente es por capricho, sino porque ya se siente satisfecho.

“Si los adultos también dejamos parte de la comida cuando nos llenamos, ¿por qué les pedimos a los niños algo que nosotros mismos no hacemos?”, reflexiona.

El objetivo, agrega, no es que el plato quede vacío, sino que el momento de comer se convierta en una experiencia agradable. “Debemos buscar que los hijos disfruten sus alimentos, prueben nuevos sabores y prioricen la calidad sobre la cantidad”, resume.

Evitar premios y castigos con comida

Otra práctica común que, según la especialista, debe modificarse es la de premiar o castigar con comida. Asociar los alimentos con la recompensa (“si te comes las verduras, hay postre”) genera una relación emocional negativa que puede persistir en la adultez.

Josefa Gallego recuerda que durante años se normalizó esa conducta, lo que contribuyó a la aparición de trastornos o desequilibrios alimentarios.

“Nuestra generación creció con ideas de alimentos prohibidos o con la costumbre de premiarse después de entrenar. Lo que buscamos ahora es romper ese ciclo y ofrecer una relación positiva con la alimentación”, señala.

Además de los hábitos familiares, Mamá en julio advierte que el marketing es uno de los mayores desafíos para quienes buscan una alimentación infantil saludable. Aunque existen leyes que regulan las etiquetas dirigidas a menores, la publicidad continúa siendo determinante.

“Los empaques verdes, los dibujos o las frases como ‘sin azúcar’ pueden engañar fácilmente”, comenta. Por eso recomienda leer siempre la lista de ingredientes y elegir productos con menos de diez componentes. Si un empaque tiene más de eso, probablemente se trate de un alimento ultraprocesado.

También sugiere planificar las compras y acudir a mercados locales, donde los productos suelen ser más frescos y menos industrializados. Hacer una lista previa y “casarse” con marcas confiables puede ayudar a reducir los errores al momento de elegir.

Cómo informarse y leer etiquetas correctamente

Para Gallegos, el acceso a la información es una ventaja de esta generación, pero también un riesgo si no se verifica. Internet ofrece muchas respuestas, pero no todas son precisas. Por eso, recomienda contrastar lo que se encuentra en redes con fuentes especializadas o acudir directamente con un profesional.

“Cada cuerpo es diferente y tiene requerimientos distintos. No hay una dieta que funcione para todos”, explica. Lo ideal es que los padres se acerquen a nutriólogos o coaches alimentarios que ofrezcan asesorías personalizadas, sobre todo cuando se trata de etapas sensibles como el crecimiento o el posparto.

Además, insiste en la importancia de planificar: hacer listas, revisar etiquetas y elegir alimentos por su valor nutricional, no por la apariencia del empaque.

“La información es poder, y en temas de alimentación, saber leer una etiqueta puede marcar la diferencia entre un hábito saludable y uno perjudicial”, afirma.

Educar desde el ejemplo

La especialista considera que el verdadero cambio no empieza en el supermercado, sino en la mesa familiar. Promover una alimentación infantil saludable implica coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: “Los niños aprenden observando. Si los padres comen con equilibrio y disfrutan, los hijos también lo harán”.

En ese sentido, invita a las familias a seguir cuentas confiables, leer y formarse en temas de nutrición. “No se trata de prohibir, sino de enseñar a elegir mejor”, concluye.

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Producción: Juan Carlos Sánchez / Ana Fernanda Hernández

Edición: Mauricio Meléndez

—

POB/LFJ