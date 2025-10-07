Modernizan alumbrado público en 86 espacios de Puebla

El programa Senderos de Paz modernizó el alumbrado en 86 espacios comunitarios y paraderos urbanos, beneficiando a 210 mil personas.

Más de 210 mil personas han sido beneficiadas con la modernización del alumbrado público como parte del programa Senderos de Paz implementado a través de la estrategia Puebla Brilla. La iniciativa contempla la construcción y rehabilitación de 86 espacios comunitarios, entre ellos paraderos urbanos, puntos del Sistema de Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), un Centro de Atención Médica y un mercado.

De acuerdo a un comunicado, se han iluminado 84 paraderos urbanos y de RUTA, así como un centro médico y un mercado en zonas con alta marginación. Estas acciones buscan mejorar la movilidad y ofrecer mayor visibilidad en espacios públicos.

Los Senderos de Paz se distribuyen en 41 colonias del municipio, donde se instalaron luminarias LED de alta eficiencia y bajo consumo energético. Además de reducir costos de mantenimiento, estas instalaciones contribuyen a la seguridad y la convivencia comunitaria.

El programa forma parte de una estrategia nacional de alumbrado público impulsada desde el Gobierno de México, orientada a mejorar la infraestructura urbana y fortalecer el desarrollo social y económico en las colonias intervenidas.

Las autoridades municipales informaron que el propósito de estas acciones es garantizar espacios públicos mejor iluminados, seguros y accesibles para las y los habitantes de la capital poblana.

