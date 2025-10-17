La agente de la Guardia Nacional, Stephany Carmona Rojas, murió por disparos de arma de fuego dentro de las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional, en Acapulco, Guerrero. Los hechos ocurrieron la noche del 14 de octubre, según reportes preliminares.

La joven, originaria de Ajalpan, Puebla, tenía 19 años y se encontraba en servicio activo al momento del suceso. Familiares exigen una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias de su muerte y conocer la responsabilidad de los involucrados.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni ha confirmado si existe alguna orden de aprehensión relacionada.

De acuerdo con versiones de los familiares, recibieron una llamada telefónica en la que se les informó que Stephany Carmona Rojas estaba herida, sin que se les dieran detalles sobre su estado de salud. Más tarde, fueron notificados de su fallecimiento.

Los familiares denunciaron retrasos en la entrega del cuerpo y falta de información sobre lo ocurrido dentro del cuartel. También señalaron que desconocen los avances de la investigación y que no se les ha informado de manera oficial sobre el procedimiento judicial o militar correspondiente.

De acuerdo con los dictámenes de Servicios Periciales, el cuerpo de Stephany Carmona Rojas presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Según lo publicado en medios locales, el presunto agresor es un compañero de la víctima, quien huyo y se encuentra prófugo.

Autoridades locales implementaron operativos de búsqueda en terminales y en el aeropuerto de Acapulco, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

La familia solicitó que el caso sea investigado bajo el protocolo de feminicidio, ya que la joven habría denunciado acoso previo por parte de un sargento.

Autoridades municipales y familiares piden transparencia

El presidente municipal de Ajalpan, Faustino Soriano Centeno, confirmó que Stephany Carmona Rojas era originaria de ese municipio. Expresó que el ayuntamiento buscará apoyar a la familia en el proceso legal y en las gestiones ante las autoridades competentes.

A través de redes sociales, familiares y amigos han solicitado que se aclare la muerte de la agente de la Guardia Nacional y que se garantice una investigación imparcial.

Hasta ahora, la Guardia Nacional no ha emitido ningún posicionamiento público sobre la muerte de la agente de la Guardia Nacional en Acapulco. Tampoco ha informado sobre posibles medidas disciplinarias o de investigación interna.

El cuerpo de Stephany Carmona Rojas ya es velado en Ajalpan.

