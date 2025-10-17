El cuerpo de una mujer con signos de violencia fue hallado la mañana del viernes 17 de octubre de 2025 dentro de un carrito de supermercado abandonado en la colonia El Carmen Huexotitla, en la ciudad de Puebla.

Según los primeros reportes, cámaras de videovigilancia captaron a un hombre empujando el carrito con el cuerpo sobre la calle Tamaulipas 413, cerca del cruce con la 4 Sur y a pocos metros del bulevar 5 de Mayo. En las imágenes se observa cómo abandona el carrito en la banqueta antes de huir.

Vecinos del lugar alertaron al número de emergencias 911 alrededor de las 7:00 horas, al notar que en el carrito había una persona aparentemente inconsciente. Cuando se acercaron, descubrieron que la víctima estaba en ropa interior y presentaba huellas de violencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al sitio y confirmaron que la mujer no tenía signos vitales. Paramédicos de Protección Civil Municipal realizaron la valoración médica y declararon el deceso.

La zona fue acordonada y el cuerpo cubierto con una sábana azul. Posteriormente, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de muerte y se buscará confirmar su identidad.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades indagan si fue asesinada en otro punto y trasladada después en el carrito. Personal especializado en investigación de feminicidios encabeza el caso.

El hallazgo provocó una fuerte movilización policiaca en una de las colonias más transitadas de la capital poblana. Habitantes de Huexotitla manifestaron su inquietud por el incremento de hechos violentos recientes.

Un vecino relató que “nunca habíamos visto algo así aquí; salimos temprano y vimos el carrito frente a la banqueta”. Otros residentes coincidieron en que la zona suele tener movimiento constante, especialmente por su cercanía con escuelas y oficinas.

Este hecho se suma a otros dos asesinatos de mujeres ocurridos en Puebla durante octubre, lo que eleva a tres los probables feminicidios en el mes.

De acuerdo con reportes hemerográficos, el primero fue el de Rosa Isela Hernández Rivera, asesinada el 3 de octubre en la junta auxiliar de Atencingo, municipio de Chietla. El segundo ocurrió el 9 de octubre, cuando se encontró el cuerpo de una mujer sin identificar sobre la autopista México–Puebla.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, hasta septiembre de 2025 se habían contabilizado 19 probables feminicidios, cifra menor a los 39 registrados en el mismo periodo de 2024.

¿Qué es un feminicidio?

El feminicidio es considerado por el sistema penal mexicano como la muerte violenta –por razones de género– de las mujeres y es la forma más extrema de violencia.

En el artículo 325 del Código Penal Federal, se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

