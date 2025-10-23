Más de 18 millones de mujeres enfrentan violencia digital en México: colectiva

La violencia digital afecta los derechos sexuales y reproductivos, advierte Mujeres Vivas, Mujeres Libres durante el mes de la ciberseguridad.

En el marco del mes de la ciberseguridad, la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres advirtió que la violencia digital vulnera los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México.

De acuerdo a un comunicado, la organización destacó que la autonomía corporal también implica autonomía digital, ya que sin privacidad y protección de datos no existe una verdadera capacidad de decidir sobre el propio cuerpo.

En México, el 92.4 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años utiliza internet (ENDUTIH, INEGI, 2023). Sin embargo, este acceso conlleva riesgos como acoso, extorsión, control tecnológico y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. De acuerdo con la MOCIBA del INEGI, más de 18 millones de mujeres enfrentaron violencia digital en el último año, siendo adolescentes y jóvenes las más afectadas.

La colectiva alertó que en diversos países —y con señales de alerta en México— se han documentado casos donde búsquedas en línea, mensajes privados o consultas médicas digitales han sido usadas como evidencia para perseguir a mujeres que abortan o acompañan procesos de aborto. La falta de privacidad y el monitoreo de datos personales pueden convertirse en una forma de control y castigo.

“Cuando nuestros datos más íntimos —los del cuerpo, la salud o el deseo— quedan en manos de sistemas sin protección, la violencia se vuelve digital, pero muy real”, afirmó Angie Contreras, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.

Entre enero de 2022 y mayo de 2023 se registraron 2,515 denuncias de violencia digital en México (CONAVIM, 2023), aunque la mayoría de los casos no se denuncia. Según ONU Mujeres, el acoso sexual en línea —como mensajes, insinuaciones o envío de contenido no solicitado— es una de las formas más comunes de violencia digital hacia mujeres y adolescentes.

La vocera Lizeth Mejorada señaló que hablar de ciberseguridad también implica hablar de derechos humanos: “No se trata solo de proteger datos, sino de proteger la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, enfatizó.

Mujeres Vivas, Mujeres Libres subrayó que cuidar la seguridad digital de niñas, adolescentes y mujeres es proteger su derecho a decidir, su derecho a la información y su derecho a un futuro libre de miedo, dentro y fuera de la red.

