Del 15 al 19 de octubre de 2025, San Pedro Cholula se convertirá en sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21. El evento se realizará en el Parque Soria, espacio que fue adaptado con un mini estadio y cuatro canchas para los partidos.

El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 es el torneo más importante de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para atletas menores de 21 años. En él participan los mejores 32 equipos masculinos y 32 femeninos de los cinco continentes.

Los deportistas competirán para acumular puntos en el ranking mundial y olímpico, con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mexicanos en el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

México tendrá representación tanto en la rama varonil como en la femenil. En el cuadro principal (main draw), los seleccionados nacionales son Inés Vargas y Carlos Ayala por la rama varonil, y Naomi Cruz y Angélica Torres por la femenil.

Además, otras duplas mexicanas buscarán avanzar a través de la fase clasificatoria. En varonil competirán Luis Pérez y Luis López, mientras que en femenil lo harán las tetracampeonas de Olimpiadas CONADE, Alexa Bucio y Ashley Silva.

En la rama varonil, varios equipos latinoamericanos aparecen entre los mejor clasificados del main draw:

Top 6: Marcos González y Brais Del Coto (Argentina)

Top 9: Julián Arya y Victorio Esteban (Costa Rica)

Top 10: George Arentsen y José Tomás (Chile)

Top 12: Isaac Josué y Alfredo Vélez (Colombia).

Por la rama femenil, destacan:

Top 5: Yezet Amady y Adriana Castillo (Perú) en el Top 5

Top 6: Valentina Schmeda y Denisse Álvarez (Paraguay)

Top 9: Morena Marisa y Victoria Sancer (Argentina),

Top 11: Aliza Aguilar y Laura Valentina (Costa Rica)

Top 16: Naomi Monney y Danna Mariela (Guatemala)

Top 21: Kalia Isabel y Joaneliz Michelle (Puerto Rico)

Parque Soria, escenario del Mundial de Voleibol de Playa

Los partidos del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 se llevarán a cabo en el Parque Soria , del 15 al 19 de octubre.

La FIVB eligió este espacio por su historia, paisaje y amplitud, ideales para recibir a 64 atletas de todo el mundo: 32 mujeres y 32 hombres.

El parque se ubica entre la calle 4 Sur y la 3 Oriente, en el centro de San Pedro Cholula, a un costado de la Pirámide de Cholula.

La sede cuenta con cuatro canchas principales y áreas de entrenamiento adaptadas con un tipo de arena llamado sílica o arena de cuarzo, compuesta por dióxido de silicio, material que evita el calentamiento y la formación de grumos, mejorando el desempeño de los jugadores.

Acceso al Mundial de Voleibol de Playa

Durante la presentación oficial del evento, realizada el 10 de septiembre, la alcaldesa Tonantzin Fernández Díaz anunció que se repartirán boletos gratuitos mediante dinámicas en redes sociales.

Las personas interesadas podrán participar a través de la página oficial del Gobierno de San Pedro Cholula y de la cuenta personal de la alcaldesa, donde se publicarán las bases para obtener entradas sin costo.

Aunque los precios de los boletos aún no se han dado a conocer, la FIVB recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones en el sitio MexBeachVolley, en la sección “Comprar boletos Campeonato Mundial U21”.

