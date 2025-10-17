El tercer día del Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa, que se disputa en el Parque Soria, en San Pedro Cholula, Puebla, dejó resultados contrastantes para las duplas mexicanas.

La pareja varonil conformada por Carlos Ayala e Inés Vargas consiguió su segunda victoria consecutiva al superar al conjunto de Tailandia en dos sets (21-19 y 21-15), mientras que la dupla femenil integrada por Naomi Cruz y Angélica Torres cayó ante las representantes de Chequia, Kateřina y Anna Pavelková, con resultados de 17-21 y 12-21.

En la rama varonil, Carlos Ayala e Inés Antonio Vargas mostraron mayor coordinación y dominio desde el primer set. Con un servicio sólido y buena lectura del juego, lograron imponerse en los momentos clave del partido para cerrar sin contratiempos. La victoria les permite mantener el paso perfecto en la fase de grupos y los coloca con amplias posibilidades de avanzar como primeros de su sector.

“Vamos agarrando ritmo y confianza dentro de la cancha, adaptándonos al clima, a la altura y al ambiente del estadio. Cada partido lo jugamos de una manera diferente y eso nos está funcionando”, comentó Inés Vargas al finalizar el encuentro.

Sobre el próximo duelo ante Canadá, añadió: “Es un equipo fuerte, pero nosotros sabemos lo que jugamos. En nuestra mente, nadie nos gana”.

El triunfo, además, representa un impulso anímico para la dupla mexicana, que busca cerrar la primera fase con un registro de tres victorias y asegurar un mejor lugar en las eliminatorias.

“Nos da confianza ver que estamos haciendo bien las cosas. Vamos a seguir con la misma concentración”, señaló.

Por su parte, la dupla femenil mexicana no consiguió imponer su ritmo ante las hermanas Pavelková. Desde los primeros puntos, el bloqueo y la precisión en el servicio de las checas complicaron la recepción tricolor.

Aunque el público poblano se mantuvo activo con gritos de “¡Sí se puede!” y el constante “¡México, México, México!” que acompañó buena parte del encuentro, las jugadoras nacionales no lograron encontrar estabilidad en la cancha principal del recinto.

“Muchos factores nos jugaron en contra. Nos desconcentramos en algunos momentos y la altura afectó el rendimiento”, explicó Naomi Cruz tras el encuentro.

Aun con la derrota, Cruz destacó la actitud del equipo: “Fue un mal resultado, no un mal desempeño. Seguimos concentradas y mirando hacia adelante”.

Naomi Cruz comentó que su compañera Angélica Torres comenzó a resentir las condiciones del clima y la altura, lo que afectó su rendimiento en distintos pasajes del encuentro.

“A Angélica le empezó a pegar la altura y el calor, y eso influyó en algunos momentos del partido”, explicó la jugadora.

Durante varios puntos, Naomi optó por jugadas de sorpresa para intentar romper el ritmo impuesto por las checas. Con pases cortos y remates inesperados, consiguió sumar puntos clave y darle un respiro a su compañera cuando el cansancio comenzaba a notarse.

“Sí, esas jugadas salieron porque yo veía a mi compañera algo cansada y me decía de que ‘Oye, ayúdame.’ Entonces yo ERA como que me llegaba el pase y lo paso a la segunda y a ver qué puntos podemos sacar de ahí, de ahí salieron de las jugadas, la verdad”, señaló.

