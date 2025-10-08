Durante el mes de octubre y noviembre Museos Puebla contará con actividades como la puesta en escena de “Historias y Leyendas de los Museos” , en conmemoración del día de muertos.

Museos Puebla abre fechas para obras teatrales

En el marco de las actividades del Día de Muertos, Museos Puebla presenta la puesta en escena “Historias y Leyendas de los Museos“, la obra se realizará en el San Pedro Museo de Arte y las funciones e serán los días 25, 26 y 31 de octubre, mientras que en noviembre se presentará los días 1 y 2.

El costo de los boletos es de $48 pesos, mientras que los domingos la entrada es gratuita y los accesos se adquieren únicamente en taquilla y el cupo está limitado a 50 personas por recorrido.

¿Qué otras actividades tiene Museos Puebla por día de muertos?

Además de la puesta en escena de “Historias y Leyendas de los Museos”, Museos Puebla contempla durante el mes de octubre y noviembre actividades relacionadas con el día de muertos en diferentes museos de la Ciudad de Puebla y Cholula. La cartelera al momento:

“El Eco de los Muros… un día después” es una obra que revive los momentos posteriores a la Revolución Mexicana y se presentará los días 21, 29 y 30 de octubre, así como el 1 y 3 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Museo de la Revolución Mexicana.

“Secretos Conventuales” ofrece una puesta en escena con historias y leyendas profundas del claustro. El cupo es limitado a 50 personas y se requiere reservación, que puede realizarse llamando al 22-21-73-27-94. Las funciones serán los días 25 y 26 de octubre, y 1, 2, 8 y 9 de noviembre a las 16:30 horas en el Museo de Arte Popular, Ex Convento de Santa Rosa.

“Noche de Leyendas”, presentada por La Alianza Teatral Tercera Llamada, tendrá funciones el 12 de octubre y el 2 de noviembre en el Museo Regional de Cholula, Avenida 4 Poniente 307, San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula, Puebla. Los horarios son a las 20:00 y 22:00 horas, y la recomendación es que solo participen niñas y niños mayores de 12 años.

Finalmente, “Ecos del Infierno”, libro presentado por Emir Zamudio y con más de 500 años de historia, se mostrará del 28 de octubre al 2 de noviembre en la Biblioteca Palafoxiana y el Museo Taller Erasto Cortés (MUTEC), Centro Histórico de Puebla. Las funciones serán a las 19:00 y 19:30 horas, con cupo limitado a 25 personas por grupo.

