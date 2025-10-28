La Organización de Difusión Cultural Mexicana (ODCM) anunció a través de sus redes sociales y página web la tercera edición del Festival Internacional de Bandas Mictlán (FIBM), que se llevará a cabo en Puebla durante la temporada de Día de Muertos.

Este festival tiene como propósito promover el intercambio cultural entre agrupaciones musicales de distintos países. De acuerdo con la ODCM, más de 600 artistas locales, nacionales e internacionales participarán en las distintas actividades, con el objetivo de honrar la vida y la memoria a través de la música.

Horarios y sedes del Festival Internacional de Bandas Mictlán

El Festival Internacional de Bandas Mictlán iniciará el jueves 30 de octubre de 2025 a las 18:00 horas, teniendo como sede inicial el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Una hora después, se presentará la Banda Internacional Mictlán y se realizará un pasacalle.

El viernes 31 de octubre habrá dos presentaciones musicales. La primera será a las 12:00 horas en la Universidad del Valle de Puebla, y la segunda a las 17:00 horas en el Zócalo de la ciudad de Puebla.

El sábado 1 de noviembre, las agrupaciones participantes encabezarán el Desfile de Calaveras a las 18:00 horas, que partirá desde la Avenida Juárez hasta el Centro Histórico de la ciudad.

Para cerrar el festival, el domingo 2 de noviembre se llevará a cabo un concierto de clausura a las 16:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

La entrada a todas las actividades del Festival Internacional de Bandas Mictlán será completamente libre. Las y los asistentes podrán disfrutar de conciertos, desfiles y pasacalles durante los cuatro días de celebración, en el marco de una de las festividades más representativas de la cultura mexicana.