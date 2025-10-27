El nanosatélite Gxiba-1 de la UPAEP fue lanzado desde Japón hacia la EEI para monitorear volcanes activos en México.

La UPAEP celebró un nuevo logro histórico con el lanzamiento del nanosatélite Gxiba-1, su segundo satélite desarrollado completamente en México, el cual fue puesto en órbita desde Japón rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), como parte de una misión coordinada por la Agencia Espacial Japonesa (JAXA).

De acuerdo a un comunicado, este proyecto fortalece el liderazgo de la universidad en innovación aeroespacial y vinculación estudiantil internacional. El evento reunió a parte del equipo responsable de esta hazaña científica, encabezado por el Mtro. Eugenio Urrutia Albisua, Director de Proyectos Aeroespaciales de la UPAEP, acompañado por estudiantes de Ingeniería Aeroespacial y de Software.

“Estamos muy emocionados, pero también muy nerviosos. En los lanzamientos espaciales puede pasar de todo hasta el último segundo. Sin embargo, saber que hoy despega un satélite hecho completamente en México, por talento UPAEP, nos llena de orgullo”, expresó Urrutia Albisua.

El académico destacó que, a diferencia de otros proyectos internacionales, el Gxiba-1 fue diseñado, desarrollado y ensamblado totalmente en México, sin colaboración técnica de otros países, aunque JAXA proporcionó el lanzamiento y supervisó los aspectos de seguridad.

El satélite viaja junto con otros CubeSats de Japón, Tailandia y Malasia, además de suministros para los astronautas de la EEI. Su misión principal será el monitoreo de volcanes activos y la comunicación con radioaficionados para transmitir mensajes de emergencia a la constelación satelital Iridium, permitiendo su recepción inmediata en Tierra.

Para Carlota García Campillo, encargada del área de operación de misión, el lanzamiento representa la culminación de varios años de trabajo: “Participar en la operación del satélite, monitorear su misión y ver cómo todo lo aprendido en clase se traduce en algo real, es una experiencia única”, afirmó.

Alessia Sánchez Amezcua, del equipo de Flight Software, expresó la emoción de ver despegar un satélite de apenas 10 centímetros que concentra tanto conocimiento y tecnología mexicana. “Desarrollamos el software que controlará el satélite en órbita. Este momento marca historia para todos nosotros”, dijo.

Por su parte, Lucio Emiliano Ruiz Sepúlveda, del área de la estación terrena, destacó la importancia del trabajo en equipo: “Este proyecto demuestra que los estudiantes podemos contribuir a la ciencia y la tecnología espacial desde México”.

El proyecto Gxiba-1 integró a más de 25 estudiantes y seis profesores de distintas áreas, entre ellas Aeroespacial, Electrónica, Software, Mecatrónica, Derecho, Mercadotecnia, Diseño, Comunicación y Administración, mostrando su carácter multidisciplinario.

El satélite permanecerá inicialmente en la EEI, desde donde será liberado a su órbita a principios de 2026. Según Sara Zayas, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, el equipo realiza simulaciones para definir las mejores ventanas de observación de los volcanes activos.

Enrique Sánchez Lara, líder del área de permisos y licencias, explicó que la UPAEP colaboró con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la nueva Agencia de Telecomunicaciones del Gobierno Federal para establecer los procedimientos de autorización orbital. Gxiba-1 es un satélite de órbita baja (400 km de altura), que no genera basura espacial y se desintegrará al reingresar a la atmósfera al final de su vida útil.

Urrutia Albisua adelantó que la universidad fue invitada a colaborar en el proyecto nacional de constelación satelital junto con la UNAM, el IPN y el CICESE, además de trabajar en nuevas misiones que se encuentran en etapa de diseño.

“Antes de lanzar un nuevo satélite, lo más importante es definir la misión: qué queremos que haga y qué aporte científico o tecnológico ofrecerá. Ese es el paso en el que estamos ahora”, puntualizó.

Finalmente, el académico reiteró que el nanosatélite Gxiba-1 simboliza el talento y la disciplina de los jóvenes mexicanos en la ciencia espacial. “El Gxiba-1 no solo es un satélite: es un símbolo del sueño mexicano de conquistar el espacio con ingenio propio”, concluyó.

Ficha técnica del proyecto Gxiba-1 (UPAEP)

Tipo: Nanosatélite tipo CubeSat (10x10x10 cm)

Nanosatélite tipo CubeSat (10x10x10 cm) Desarrollado en: Laboratorios de la UPAEP, Puebla, México

Laboratorios de la UPAEP, Puebla, México Objetivo principal: Monitoreo de volcanes activos

Monitoreo de volcanes activos Objetivo adicional: Comunicación de emergencia vía radioaficionados

Comunicación de emergencia vía radioaficionados Lanzamiento: Cohete H3, JAXA, 2025

Cohete H3, JAXA, 2025 Órbita: Baja, 400 km de altitud, inclinación de 51.6°

Baja, 400 km de altitud, inclinación de 51.6° Liberación estimada: Primer trimestre de 2026

Primer trimestre de 2026 Duración de la misión: 12 meses

