Negociar con unidad: el reto de México en revisión del T-MEC

La revisión del T-MEC en 2026 será clave para México; se deben construir propuestas sólidas con apoyo técnico y social.

La revisión del T-MEC, prevista para 2026, ya está en marcha. Lejos de tratarse de un proceso exclusivamente técnico o reservado a diplomáticos, esta etapa representa una ventana estratégica para que empresas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía influyan directamente en la definición de prioridades nacionales. En un contexto de tensiones comerciales crecientes y presiones proteccionistas, el tiempo para construir una posición mexicana sólida y unificada se agota rápidamente.

Consultas públicas: el reloj ya corre

En septiembre de 2025, Estados Unidos activó formalmente su proceso de consulta pública a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR). Hasta noviembre de 2025, empresas, cámaras industriales, académicos y ciudadanos podrán enviar comentarios que alimentarán la estrategia de Washington para la revisión del acuerdo.

México, por su parte, ha puesto en marcha un ejercicio paralelo liderado por la Secretaría de Economía. Aunque ya existen foros sectoriales y mesas de diálogo con actores clave, el mecanismo aún no ha logrado involucrar de manera amplia a pequeñas y medianas empresas, ni al tejido social más diverso.

Esta asimetría preocupa: México corre el riesgo de llegar a la mesa trilateral con propuestas fragmentadas, sin respaldo técnico ni social significativo, frente a una contraparte estadounidense que ya habrá definido buena parte de su agenda.

Del diálogo abierto al “cuarto de junto”

Participar no es simplemente opinar; implica construir una posición nacional de negociación basada en evidencia técnica, coordinación política y visión estratégica.

En este sentido, será clave reactivar y fortalecer el “cuarto de junto”, un mecanismo tradicional de la política comercial mexicana. Este espacio —integrado por representantes del gobierno, expertos sectoriales, académicos y actores sociales— acompaña las negociaciones internacionales, provee insumos técnicos en tiempo real y garantiza que las posiciones nacionales estén alineadas.

Durante la negociación del TLCAN y su posterior modernización al T-MEC, el “cuarto de junto” fue fundamental para equilibrar intereses internos y evitar improvisaciones. Su activación anticipada para la revisión de 2026 será esencial para que México no negocie desde la debilidad.

Evitar caer en el proteccionismo: una trampa a esquivar

Un elemento que no puede ignorarse es la ola proteccionista que emana de Washington. Imponer barreras arancelarias o restricciones de importación puede parecer una respuesta sencilla a las presiones internas, pero en realidad conduce a una política comercial miope.

La experiencia muestra que el proteccionismo, presentado como un escudo para las industrias locales, termina por minar el crecimiento económico, reducir la competencia, desalentar la innovación y aumentar los costos para los consumidores.

México debe evitar replicar esta estrategia. En lugar de encerrarse tras muros arancelarios, el país necesita fortalecer sus cadenas productivas, diversificar socios comerciales, mejorar su infraestructura regulatoria y aprovechar su posición estratégica en América del Norte.

La política comercial desde abajo: responsabilidad compartida

La revisión del T-MEC no es solo un asunto diplomático, sino una oportunidad para democratizar las decisiones comerciales. Es el momento para que sociedad civil, academia y sector privado definan, desde ahora, qué papel quiere jugar México en la economía internacional.

Una estrategia limitada a mesas cerradas, sin mecanismos de consulta reales, está destinada al fracaso. Por el contrario, una política comercial participativa, apoyada en un “cuarto de junto” robusto, puede fortalecer la negociación mexicana y convertir esta revisión en una verdadera palanca de desarrollo nacional.

Conclusión: anticipar, no reaccionar

La revisión de 2026 será una de las coyunturas más importantes para la integración de México en el siglo XXI. Las reglas que se definan moldearán la competitividad del país durante al menos una década.

El momento de incidir es ahora, durante las consultas públicas. Si la academia, la industria y la sociedad civil no participan con fuerza, México llegará tarde a una negociación que otros ya habrán guiado.

En el tablero del T-MEC, la mejor estrategia no es reaccionar, sino anticiparse, negociar con unidad, técnica y visión, y evitar caer en las trampas del proteccionismo.

__

POB/KPM