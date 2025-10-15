El próximo 29 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la noche de las estrellas en Puebla en distintas sedes, con múltiples actividades y entrada gratuita.

Esta edición celebrará del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas con conferencias, talleres, observaciones astronómicas y actividades interactivas para toda la familia, con la que se podrá explorar cómo la física cuántica está revolucionando la comprensión del cosmos y transformando la vida diaria con tecnologías como la computación cuántica, la criptografía y la medicina avanzada.

¿Qué habrá en la Noche de las Estrellas en Puebla?

Los asistentes podrán observar, además de las estrellas, la Luna en su fase de cuarto creciente, además la jornada incluirá también una amplia variedad de actividades, como conferencias, talleres científicos, presentaciones musicales, funciones de teatro, cuentacuentos y planetarios.

Sedes de la Noche de las Estrellas en Puebla 2025

Ciudad Universitaria BUAP

Universidad Tecnológica de Puebla

Museo Regional de Cholula

Parque Intermunicipal de Cholula

Los asistentes podrán disfrutas de todas las actividades de la Noche de las Estrellas en Puebla en un horario que va de las 16:00 a las 23:00 horas.

Para ver la cartelera completa, así como el resto de las sedes participantes, visita la página: www.nochedelasestrellas.org.mx/

La Noche de las Estrellas es una iniciativa de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Astronomía de la UNAM (IA), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Asociación Mexicana de Planetarios (AMPAC), la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y las Sociedades Astronómicas de la Noche de las Estrellas (SANDE).

