La Noche de Museos Puebla se llevará a cabo este sábado 11 de octubre de 2025, en su novena edición, consolidándose como un evento cultural y económico de gran relevancia, de acuerdo con Jaime Raúl Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo.

Están confirmados 28 recintos culturales y 59 restaurantes y comercios, principalmente en el Centro Histórico de Puebla. El evento abarcará siete municipios: San Pedro Cholula, Zacatlán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Tecali de Herrera, San Pablo Libres y la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Recintos Participantes en la Noche de Museos Puebla

La Noche de Museos Puebla ofrecerá acceso gratuito o preferencial a 28 recintos culturales con horarios extendidos, exposiciones, talleres y presentaciones.

Museo Casa del Mendrugo

Se encuentra en la calle 4 Sur 304 – C, en el Centro de Puebla. Entrada gratuita: 14:00 a 20:00 h.

Museo José Luis Bello y Zetina

Está en la calle 5 de Mayo 409, del Centro Histórico de Puebla. Entrada gratuita: 10:00 a 16:00 h / 17:00 a 20:00 h.

Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas

Se localiza en la calle Rafael Cañedo Benítez 1, junto a la iglesia de la Purísima Concepción. Entrada gratuita: 16:00 a 20:00 h.

Galería de Arte Ana Sofía – “Obra del Mtro. Francisco Toledo”

Se encuentra en la calle 8 Oriente 411, en el Centro Histórico de Puebla. Entrada gratuita: 11:00 a 21:00 h.

Instituto Cultural Pabellón del Ángel

Está en la calle 9 Norte #1455, esquina con 10 Poniente, en San Pablo Libres, Puebla. Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h. Exposición colectiva: “Flores y Colores de Otoño”.

Barrio del Artista – Sala “José Luis Rodríguez Alconedo”

Se encuentra en la calle 8 Norte 410, locales 34-35. Entrada gratuita: 11:00 a 19:00 h. Exposición: “Paisaje y Volcanes”.

Galería de Arte del Palacio Municipal

Se localiza en Avenida Juan de Palafox y Mendoza 14, Portal Hidalgo. Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h. Exposición: “El murmullo de los océanos” de Cesar Menchaca.

Museo Universitario “Casa de los Muñecos”

Está en la calle 2 Norte 2, Centro Histórico de Puebla. Entrada gratuita: 10:00 a 21:15 h.

Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey

Se encuentra en la calle 4 Norte 5, Centro de Puebla. Entrada gratuita: 10:00 a 21:00 h.

Museo Amparo

Está en la calle 2 Sur 708, Puebla. Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h. Exposiciones: “El México Antiguo”, Salas de Arte Virreinal y Siglo XIX, “El Tiempo en las cosas II” en Arte Contemporáneo, además de exposiciones temporales, terraza, talleres, visitas guiadas, actividades para niños y cine.

(Foto: La Resistencia)Galería 16 / Gallery 16 – Contemporary Art

Se localiza en la calle 16 de Septiembre 706. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Renacimiento Gráfico – Tienda de productos mexicanos

Está en la calle 5 Poniente 134, altos 12. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Exposición: “Arte Prehispánico”.

Estudio Azul Art Gallery

Se encuentra en la avenida 5 Poniente 105, Centro Histórico de Puebla, dentro del Hotel “El Encanto”. Entrada gratuita: 13:00 a 22:00 h. En vivo: “Primeras Pinceladas” a las 17:00 h.

Club y Museo del Automóvil

Está en la calle 3 Sur 1501, Centro Histórico de Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Mirador 2×1 con precio preferencial.

Museo UPAEP

Se localiza en la calle 11 Poniente 1916, Barrio de Santiago. Entrada gratuita: 10:00 a 16:00 h.

Galería de los Sapos – Arte y Subastas

Se encuentra en la calle 7 Oriente 508. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Exposición: “Lo mejor del Arte Mundial”.

Casa del Puente de Bubas

Está en la calle 2 Oriente 1003, esquina con Boulevard 5 de Mayo, acceso por la esquina del hotel Ikonik. Entrada gratuita: 16:00 a 20:00 h.

Museo de la Memoria Histórica Universitaria

Se localiza en la calle 3 Oriente 1008. Entrada gratuita: 10:00 a 17:00 h.

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

Está en la calle 11 Norte 1005, Col. Centro, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 21:00 h.

Museos que necesitan boleto para entrar

Arboterra

Se ubica dentro del Parque Ecológico de la Revolución Mexicana, en el Domo, con acceso por la calle 35 Oriente en un horario de 15:00 a 17:00 h.

El cupo es limitado a 100 accesos que se entregarán a partir de las 13:30 h, máximo dos por persona.

Acuario Michin Puebla

Se encuentra en el sótano 2 del centro comercial Parque Puebla, en Calzada Ignacio Zaragoza, corredor industrial La Ciénega, la entrada es a partir de las 17:00 h.

Cupo limitado a 100 accesos, uno por persona. Después de esa hora se aplicará precio preferencial en taquilla.

Museo viviente

Se ubica en la 5 Oriente 402. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Cupo limitado a 100 cortesías que se repartirán desde las 10:00 h hasta agotar existencias. Después de las 12:00 h, precio preferencial en la compra de su boleto.

Museos fuera de Puebla

Museo Casa del Caballero Águila

Av. 4 Oriente 1 A, Centro, San Pedro Cholula, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Museo de Relojería Alberto Olvera Hernández

Calle de Nigromante 3, Col. Centro, Zacatlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Casa de Cultura de Teziutlán

Av. Miguel Hidalgo 1003, Centro, 73800 Teziutlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 20:00 h.

Museo del Ferrocarril de Teziutlán

Av. Hidalgo s/n, Antigua Estación del Ferrocarril, El Pinal, Teziutlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 20:00 h.

Museo Regional “Luciano Márquez Becerra”

Calle Josefa Ortiz de Domínguez 4, Centro, dentro del Claustro Cultural, Zacatlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Corral de Comedias de Tecali – Teatro Gregorio de Gante

Av. 25 de Agosto Sur 111, Tecali de Herrera, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Presentaciones: “Tesoros de los cuentos y piratas” y “De Carrothelmis y naranja dulce” de 19:00 a 20:00 h.

Descuentos en restaurantes y comercios en la Noche de Museos Puebla

La Noche de Museos Puebla complementa la experiencia cultural con promociones en 59 establecimientos, incluyendo restaurantes, plazas comerciales y más.

Nantli Restaurant: Taller gratuito de cocina poblana (pozole) a las 17:00 h, cupo limitado a 15 personas. Registro al 222 567 5510. Ubicación: 2 Oriente 412, Colonia Centro. Café Tres Gallos: Promoción 2×1 en frappes. Ubicación: 2 Sur 102, Colonia Centro.

Pista de Hielo La Noria: Entrada a $120 por persona para patinar por tiempo ilimitado. Ubicación: 45 Poniente 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl La Noria. Costco: Membresía titular más complementaria $600 pesos y de obsequio un certificado de $100 pesos.



