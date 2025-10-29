Este sábado 1 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una edición más de la Noche de Museos en la ciudad de Puebla.
En la Noche de Museos Puebla, los lugares tendrán permitido cerrar hasta las 22:00 horas. El horario en el que comenzarán a recibir a los usuarios de forma gratuita es a partir de las 17:00 horas.
Así que, si buscas museos en Puebla gratis, estos son los que estarán participando:
Museos participantes en la Noche de Museos
Galería del Palacio Municipal y Palacio Municipal
Av. Juan de Palafox y Mendoza 14 (Portal Hidalgo). Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h.
Exposición en la galería: El murmullo de los océanos de Cesar Menchaca. Visita la ofrenda en el Palacio Municipal.
Museo Universitario “Casa de los Muñecos”
2 Norte 2. Entrada gratuita: 10:00 a 21:30 h.
Capilla del Arte UDLAP
2 Norte 6. Entrada gratuita: 11:00 a 22:00 h.
Exposición: 85 Aniversario ULDAP. Concierto acústico con Demián Pinto a las 18:30 horas; y del tenor Rodrigo Cabrera a las 20:30 horas.
Galería 16
Calle 16 de Septiembre 706. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Exposición “Terracota cerámica”.
Museo Amparo
Exposiciones: El México antiguo. Salas de Arte Virreinal y Siglo XIX. El Tiempo en las cosas II: Salas de Arte Contemporáneo. Exposiciones temporales. Terraza. Talleres. Visitas guiadas. Actividades para niños. Cine.
2 Sur 708. Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h.
Casa del Mendrugo
Entrada gratuita de 13:00 a 20:00 horas. Cupo limitado a 10 personas cada 20 minutos.
Hay recorrido de leyendas de 15:00 a 16:00 horas; y se puede visitar la ofrenda “Visiones del inframundo”.
Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey
4 Norte 5. Entrada gratuita: 10:00 a 21:00 h.
Barrio del Artista “Rincón Histórico”
8 Norte 410 (local 34-35). Entrada gratuita: 11:00 a 19:00 h.
Sala “José Luis Rodríguez Alconedo” del Barrio del Artista
8 Norte 410 (altos). Entrada gratuita: 11:00 a 19:00 h.
Exposición colectiva: Todos Santos.
Estudio Azul Art Gallery
5 Poniente 105 (Hotel “El Encanto”). Entrada gratuita: 13:00 a 22:00 h.
En vivo: “Primeras Pinceladas” a las 17:00 h.
Renacimiento Gráfico
5 Poniente 134 altos 12. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.
Exposición: Arte Prehispánico.
Museo de la Memoria Histórica Universitaria
3 Oriente 1008. Entrada gratuita: 10:00 a 17:00 h.
Puente de Bubas
2 Oriente 1003 (Esquina bulevar 5 de Mayo, acceso por esquina del hotel Ikonik). Entrada gratuita: 16:00 a 20:00 h. Cupo limitado a 20 personas cada 7 minutos.
Galería de Los Sapos – Arte y Subastas
7 Oriente 508. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Cupo limitado a 12 personas cada 30 minutos. Exposición: Lo mejor del arte mundial.
Galería de Arte “Ana Sofía”
8 Oriente 411. Entrada gratuita: 11:00 a 21:00 h.
Exposición: Obra del maestro Francisco Toledo y la ofrenda tradicional.
Museo Comunitario Ignacio Romero Vargas
Entrada gratuita de 16:00 a 20:00 horras. Se ubica en la calle Rafael Cañedo Benítez, junto a la iglesia de la Purísima Concepción, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.
Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos
11 Norte 1005. Entrada gratuita: 17:00 a 21:00 h.
Museos que necesitan boleto para entrar
Acuario Michin
Entrega de 100 cortesías el mismo día de la Noche de Museos, a partir de las 17:00 horas (limitado a un boleto por persona). Posteriormente, habrá precio preferencial.
Arboterra
Se darán 100 accesos, limitado a 2 boletos por persona. La entrega será en la taquilla el mismo día de la Noche de Museos a partir de las 13:30 horas y hasta agotar existencias. Incluye Travesía Misión S.O.S.
Ubicación: dentro del Parque Ecológico, entrando por la calle 35 oriente.
Museos fuera de Puebla
Instituto Cultural Pabellón del Ángel
9 norte 1455 esquina con 10 poniente, Libres, Puebla.
Museo Cuna del Ejército Mexicano – Casa Colorada
Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro, Izúcar de Matamoros. Entrada gratuita: 17:00 a 21:00 h.
Museo Casa del Caballero Águila
Av. 4 Oriente 1 A, Centro, San Pedro Cholula, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.
Museo del Ferrocarril de Teziutlán
Av. Hidalgo s/n, Antigua Estación del Ferrocarril, El Pinal, Teziutlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 20:00 h.
Casa de Cultura de Teziutlán
Hidalgo 1103, Colonia Centro, Teziutlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 20:00 h.
