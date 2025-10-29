Este sábado 1 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una edición más de la Noche de Museos en la ciudad de Puebla.

En la Noche de Museos Puebla, los lugares tendrán permitido cerrar hasta las 22:00 horas. El horario en el que comenzarán a recibir a los usuarios de forma gratuita es a partir de las 17:00 horas.

Así que, si buscas museos en Puebla gratis, estos son los que estarán participando:

Museos participantes en la Noche de Museos

Galería del Palacio Municipal y Palacio Municipal

Av. Juan de Palafox y Mendoza 14 (Portal Hidalgo). Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h.

Exposición en la galería: El murmullo de los océanos de Cesar Menchaca. Visita la ofrenda en el Palacio Municipal.

Museo Universitario “Casa de los Muñecos”

2 Norte 2. Entrada gratuita: 10:00 a 21:30 h.

Capilla del Arte UDLAP

2 Norte 6. Entrada gratuita: 11:00 a 22:00 h.

Exposición: 85 Aniversario ULDAP. Concierto acústico con Demián Pinto a las 18:30 horas; y del tenor Rodrigo Cabrera a las 20:30 horas.

Galería 16

Calle 16 de Septiembre 706. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Exposición “Terracota cerámica”.

Museo Amparo

Exposiciones: El México antiguo. Salas de Arte Virreinal y Siglo XIX. El Tiempo en las cosas II: Salas de Arte Contemporáneo. Exposiciones temporales. Terraza. Talleres. Visitas guiadas. Actividades para niños. Cine.

2 Sur 708. Entrada gratuita: 10:00 a 22:00 h.

Casa del Mendrugo

Entrada gratuita de 13:00 a 20:00 horas. Cupo limitado a 10 personas cada 20 minutos.

Hay recorrido de leyendas de 15:00 a 16:00 horas; y se puede visitar la ofrenda “Visiones del inframundo”.

Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey

4 Norte 5. Entrada gratuita: 10:00 a 21:00 h.

Barrio del Artista “Rincón Histórico”

8 Norte 410 (local 34-35). Entrada gratuita: 11:00 a 19:00 h.

Sala “José Luis Rodríguez Alconedo” del Barrio del Artista

8 Norte 410 (altos). Entrada gratuita: 11:00 a 19:00 h.

Exposición colectiva: Todos Santos.

Estudio Azul Art Gallery

5 Poniente 105 (Hotel “El Encanto”). Entrada gratuita: 13:00 a 22:00 h.

En vivo: “Primeras Pinceladas” a las 17:00 h.

Renacimiento Gráfico

5 Poniente 134 altos 12. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Exposición: Arte Prehispánico.

Museo de la Memoria Histórica Universitaria

3 Oriente 1008. Entrada gratuita: 10:00 a 17:00 h.

Puente de Bubas

2 Oriente 1003 (Esquina bulevar 5 de Mayo, acceso por esquina del hotel Ikonik). Entrada gratuita: 16:00 a 20:00 h. Cupo limitado a 20 personas cada 7 minutos.

Galería de Los Sapos – Arte y Subastas

7 Oriente 508. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h. Cupo limitado a 12 personas cada 30 minutos. Exposición: Lo mejor del arte mundial.

Galería de Arte “Ana Sofía”

8 Oriente 411. Entrada gratuita: 11:00 a 21:00 h.

Exposición: Obra del maestro Francisco Toledo y la ofrenda tradicional.

Museo Comunitario Ignacio Romero Vargas

Entrada gratuita de 16:00 a 20:00 horras. Se ubica en la calle Rafael Cañedo Benítez, junto a la iglesia de la Purísima Concepción, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos

11 Norte 1005. Entrada gratuita: 17:00 a 21:00 h.

Museos que necesitan boleto para entrar

Acuario Michin

Entrega de 100 cortesías el mismo día de la Noche de Museos, a partir de las 17:00 horas (limitado a un boleto por persona). Posteriormente, habrá precio preferencial.

Arboterra

Se darán 100 accesos, limitado a 2 boletos por persona. La entrega será en la taquilla el mismo día de la Noche de Museos a partir de las 13:30 horas y hasta agotar existencias. Incluye Travesía Misión S.O.S.

Ubicación: dentro del Parque Ecológico, entrando por la calle 35 oriente.

Museos fuera de Puebla

Instituto Cultural Pabellón del Ángel

9 norte 1455 esquina con 10 poniente, Libres, Puebla.

Museo Cuna del Ejército Mexicano – Casa Colorada

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro, Izúcar de Matamoros. Entrada gratuita: 17:00 a 21:00 h.

Museo Casa del Caballero Águila

Av. 4 Oriente 1 A, Centro, San Pedro Cholula, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 22:00 h.

Museo del Ferrocarril de Teziutlán

Av. Hidalgo s/n, Antigua Estación del Ferrocarril, El Pinal, Teziutlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 20:00 h.

Casa de Cultura de Teziutlán

Hidalgo 1103, Colonia Centro, Teziutlán, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 a 20:00 h.

—

POB/LFJ