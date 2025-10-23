La agencia japonesa JAXA confirmó la nueva fecha de lanzamiento del nanosatélite mexicano para este sábado 25 de octubre a las 18:00 horas (tiempo de México).

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) anunció la nueva fecha para el lanzamiento del Gxiba-1, que despegará el próximo sábado 25 de octubre a las 18:00 horas (tiempo de México) desde el Complejo de lanzamiento Yoshinobu en el Centro Espacial Tanegashima, Japón.

En comunicado de prensa, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) anunció que el nanosatélite diseñado y ensamblado por sus estudiantes será transportado a bordo del séptimo vehículo H3 (H3 F7).

De acuerdo con la agencia JAXA, la ventana de lanzamiento está programada para el 26 de octubre alrededor de las 9:00 horas (JST) tiempo de Japón, aunque el horario definitivo será determinado por la órbita actualizada de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés).

Además, estableció un período de lanzamiento reservado del 27 de octubre al 30 de noviembre de 2025, en caso de que sea necesario reprogramar el lanzamiento una vez más. El día y hora específicos durante estas ventanas serán decididos mediante la coordinación internacional de operaciones de la ISS.

Las condiciones climáticas del 26 de octubre serán monitoreadas de cerca, y la agencia espacial continuará confirmando la viabilidad del lanzamiento en los días siguientes.

Originalmente, el cohete que transportaría al Gxiba-1 debía despegar el pasado lunes 20 de octubre, tiempo de México, pero las condiciones climáticas en Japón obligaron a la agencia a reprogramar el lanzamiento.

Este es el segundo nanosatélite diseñado y construido por estudiantes y profesores de la UPAEP en Puebla, y su misión es el monitoreo de los volcanes activos de México, en especial el Popocatépetl.

En diciembre de 2019 esta universidad, en colaboración con la agencia estadounidense NASA, envió a la Estación Espacial el primer nanosatélite mexicano, el AztechSat-1, el cual fue desplegado en febrero de 2020 y cumplió exitosamente su misión de comunicación intersatelital, representando un hito histórico de la llamada “nueva era espacial mexicana”.

