OPINIÓN: El Nuevo-Viejo PAN y sus “reliquias de la muerte”

El relanzamiento del PAN presentó un video que simboliza violencia política como forma de lucha contra Morena.

Unos días antes de la elección presidencial del año 2000 se difundió un spot televisivo del equipo de campaña de Vicente Fox Quesada, a la postre ganador y primer presidente panista de la historia.

El video mostraba imágenes de un México oscuro, abandonado, sumido en la soledad y el abandono y de repente una transición en el video mostraba un bello amanecer, el amanecer del 3 de julio con un nuevo gobierno emanado de un partido distinto al entonces omnipresente PRI.

Este spot apeló a las emociones y pudo haber influido en el electorado indeciso que aún no sabía por quién votar en esa elección.

Un cuarto de siglo después, el PAN apenas sobrevive y aunque presume que sigue siendo la segunda fuerza política de este país, no tiene ni de lejos las posiciones electorales y políticas que ganó con el llamado “efecto Fox”.

El sábado 18 se realizó un evento de “relanzamiento del PAN”, extraño concepto eso de “relanzamiento”; un evento ya muy comentado por periodistas, analistas y especialistas en la práctica de “sólo opinar”.

Yo destaco un video que presentaron al arranque de ese evento, pues su narrativa es interesante e hizo recordar aquel spot del 2000.

Personas vestidas de azul y blanco son felices hasta que llegan unos personajes oscuros de guinda que luego se convierten en sombras y entonces se acaba lo bello y el cielo se nubla. Una alegoría de los daños provocados por los gobiernos de morena.

De repente salen valientes personas que comienzan a luchar con las sombras, como si fuera un enfrentamiento entre los magos buenos de Hogwarts en la saga de “Harry Potter” de J.K. Rowling y los malvados “mortífagos”, fieles al señor oscuro Lord Voldemort.

Como era de esperarse, los buenos vencen a los malos y el sol vuelve a brillar y surge la bandera ondeante con el logo del nuevo PAN.

Forma es fondo y en comunicación política, todo comunica.

¿Acaso la idea del PAN es ganar elecciones a punta de golpes?, porque eso fue lo que mostró el video, golpes de los buenos contra las sombras del mal.

¿Esa es su idea de regresar a sus valores democráticos?, ¿con violencia?

Quien hizo el guion ve muchas películas, pero peor quien autorizó que se hiciera y se difundiera ese video. El mensaje de fondo es que el PAN está dispuesto a golpear a quien sea.

Y el ejemplo claro fue ese mismo día, durante la marcha que panistas realizaron por Paseo de la Reforma en la CDMX, cuando un grupo de fieles panistas le pidieron a otro panista que bajara su bandera del arcoíris, símbolo de la lucha por la diversidad sexual, con el argumento de que eso iba en contra de los principios del panismo.

No es todo el panismo, pero sí persisten en el blanquiazul grupos vinculados a la ultraderecha.

Esa nueva ultraderecha, igualita a la que ayudó a fundar el PAN en 1939, que reivindicó la Guerra Cristera de los años 20, que creó grupos de choque anticomunistas, los “Tecos”, desde la Universidad Autónoma de Guadalajara, que en el inicio de este siglo conformaron “El Yunque”.

__

POB/KPM