Realizan operativo en inmediaciones de Ciudad Universitaria Puebla

A fin de garantizar la seguridad y proteger a la comunidad universitaria, este martes se llevó a cabo un operativo en Ciudad Universitaria, con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), autoridades universitarias, la Policía Cibernética y la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo a un comunicado, el despliegue territorial se realizó en inmediaciones del Complejo de Ciudad Universitaria para evitar incidentes que pudieran poner en riesgo la integridad de las y los estudiantes.
La Policía de la Ciudad, a través del Grupo K9 y grupos especiales, realizó revisiones preventivas para detectar objetos y sustancias prohibidas que pudieran ser ingresadas al complejo universitario.
Te puede interesar: Plazo para cartilla del Servicio Militar en Puebla vence el 15 de octubre
Además, mediante la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas se brindan talleres y capacitaciones de manera constante, con el objetivo de prevenir casos de extorsión, delitos cibernéticos y fomentar el correcto manejo de redes sociales.
El operativo forma parte de las acciones de prevención en zonas escolares con alta concentración estudiantil.
__
POB/KPM